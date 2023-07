En réalité le PM a fait le boulot ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique En réalité le PM a fait le boulot ! Publié le mardi 25 juillet 2023 | Le Reporter

© Autre presse par AS

Grand rassemblement de soutien aux autorités de la transition face aux sanctions de la CEDEAO et l`Uemoa

Bamako, le 14 janvier 2022 des millions de maliens se sont rassemblés à la place de l`indépendance pour soutenir les autorités de la transition Tweet





Certains faux-semblants ont juste voulu coûte que coûte mettre à l'eau les efforts de Dr Choguel Kokalla MAÏGA mais le tout Puissant en a décidé autrement.





En effet, depuis le jour où le Président Assimi a reçu la dernière mouture du Projet de Constitution, qu'il l'a présentée aux forces vives de la Nation, le PM, en excellent stratège et en homme politique aguerri, a pris le relais.



Voici pour l'histoire, le travail titanesque que le PM a fourni pour arriver à un OUi massif en 10 points :



1) Pendant toutes ses missions il n'a

raté aucune occasion pour expliquer

le bien fondé du Projet de Constitution.



2) Le PM a rencontré plusieurs Mouvements, Associations, Corporations, élus, personnalités influentes pour expliquer la nécessité de voter la nouvelle Constitution soumise au référendum par le Président de la Transition, Chef de l'État.



3) Sous la conduite du PM, plusieurs missions ont été effectuées à l'intérieur du pays, et à Bamako auprès de Chefs religieux, légitimités traditionnelles, diverses personnalités pour expliquer le contenu du Projet de la nouvelle Constitution.



4) Il a présidé le lancement de la vulgarisation du Projet en présence des Médias au CICB. Ce jour-là, il a fait taire tous ceux qui complotaient contre le Mali, en utilisant ce qu'il est désormais convenu d'appeler «rapport MOURA ».



5) les Ministres de son Gouvernement se sont rendus dans toutes les régions du Mali et à l'extérieur dans les camps des réfugiés, dans plusieurs villes africaines, européenes et américaines, pour expliquer le Projet et appeler leurs concitoyens à le voter.



6) Le PM a présidé le travail de clôture de la vulgarisation du Projet de Constitution au CICB. Il a profité de cette tribune pour répondre à un Président de la sous-région, sans le nommer, qui a poussé l'outrecuidance jusqu'à dénigrer nos FAMa.



7) Pendant cette campagne référendaire, Dr Choguel Kokalla Maiga a profité de la tribune du 3ème anniversaire du M5-RFP, au CICB, le 05 juin 2023, pour galvaniser tous les Maliens en faveur du Projet de la nouvelle constitution. Ce jour là, comme dans toutes ses prises de parole, il a rendu un vibrant hommage à tous les colonels sans exception.



8)A chaque fois, que le PM prend la parole, il a constamment rehaussé l'image de nos FAMAs, lancé des messages unificateurs à toutes les Forces vives de la Nation et montré la nécessité de passer à une nouvelle république des valeurs, qu’il appelle le Mali kura !



9) Le PM, lors de la Journée nationale

des Communes, qu'il a présidée, a profité de la rencontre pour expliquer à tous les Maires présents, la nécessite et l'importance du Projet pour la suite de la Refondation du Mali.



10) Le PM tenace et courageux, ne recule devant aucune contrainte physique pour accomplir sa mission, à lui assignée par le Président de la Transition.



Suivons le en 48 h chrono :



tenez, le mercredi 7 juin 2023, il était sur pied de 6 heures du matin à 21 heures : dans la matinée,il était à côté du Président de la Transition, pour la pose de la première pierre de l'Ecole de Robotique, ensuite il a pris part au Conseil des ministres.

Dans l'après-midi, il reçoit à la Primature, successivement, les Influenceurs, conduits par Ibou Sy et Boubou Mabel ; une délégation d'Imams de divers courants, engagés pour le Oui au Projet de Constitution ; la délégation du Salon des médias comprenant des journalistes africains. En route pour San, pour représenter le Président de la Transition, à la fête du Sankê MO, l'infatigable PM, fait escale au Palais de la Culture Ahmadou Hampaté Ba, pour présider l'ouverture du Salon des médias.

C'est tard dans la nuit du mercredi 7 juin 2023 que le PM arrive à Ségou pour continuer le lendemain jeudi 8 juin à 6h30 sur la ville de San, où il présidera la cérémonie de Sankê Mo jusqu'à 13h. Sans répit, il reprend la route pour Bamako, pour prendre part au Meeting du OUI, au Stade du 26 mars vers 16h45. Ce sacrifice pour le Mali, li fallait le faire, quand on s'appelle Choguel Kokalla Maiga.

Après ce que beaucoup de Maliens, ont qualifié de Meeting de la honte des politiciens et de leurs soutiens de la 25ème heure, le PM a personnellement demandé à tous les Maliens, de s'impliquer pour la réussite du Meeting du 16 juin. Il répétait inlassablement à tous :



"quand la maison brûle, en priorité, on ne cherche pas à savoir qui a mis le feu ; on cherche d'abord à éteindre le feu.



Par conséquent, il faut d'abord réussir le Grand Meeting patriotique du vendredi 16 juin et voter un OUl massif au Référendum pour honorer le Président de la Transition , le peuple malien et toutes les Forces du Changement pour la Refondation ( FCR) ".



Sous la houlette stratégique du grand couple Assimi-Choguel, le Gouvernement a entrepris un travail sous-marin titanesque pour redonner espoir aux Maliens en remettant debout certaines unités industrielles, mises en faillite par les "Togofobali". Entre autres, le Chemin de fer du Mali, l'UMPP, la COMATEX, etc...



Pour couronner les succès du gouvernement Choguel Kokalla Maiga, le Président de la Transition, SE Assimi Goita,lui, est allé à Ségou pour présider la cérémonie de réouverture de la COMATEX, et entre temps, le Train a sifflé entre Kayes et Bamako, redonnant l'espoir à toutes

les Régions qu'il traverse.



Aimer ou ne pas aimer Choguel, c'est possible, mais ne pas reconnaitre son endurance, son courage politique, son intelligence, c'est comme refuser de voir le ciel. Ce n'est pas l'ancien ministre Seydou Traore dit "Seydou criquet" mandaté par ses détracteurs, qui me démentira, lui qui disait en 2020 que, je cite "Choguel est le plus intelligent homme politique de sa génération").



Le Mali et les Maliens sont désormais respectés partout dans le monde, grace au travail politique et stratégique de cet homme, sous le leadership du Colonel Assimi Goita.



Président Assimi, protéger ce grand homme, qui est une fierté africaine aujourd'hui, c'est vous protéger vous-même, car il est la digue que des comploteurs, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, cherchent à casser pour vous noyer dans les eaux troubles de la Trahison, de la jalousie, de la boulimie du pouvoir et de la vénalité des incrédules.



Les chemins de l'honneur et de l'argent ne se croisent que très rarement, mais je reste persuadé qu'avec vous, mon Colonel et notre PM (sommité africaine), nos FAMAs et les Forces du Changement pour la Refondation (FCR), nul ne se substituera au Peuple souverain du Mali.

Le Mali que nous voulons arrive à GRANTS PAS.



Signé Dr Allaye Bocoum, le 21 juillet 2023