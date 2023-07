Point de presse du collectif des acteurs institutionnels pour un “oui” massif - abamako.com

Point de presse du collectif des acteurs institutionnels pour un "oui" massif Publié le mardi 25 juillet 2023 | Le national

Suite à la proclamation par la Cour Constitutionnelle le 21 juillet 2023 des résultats du référendum constitutionnel tenu le 18 juin 2023 avec 96,91% pour le OUI



« Le Collectif des Acteurs Institutionnel pour un OUI massif félicite le Président de la Transition, remercie chaleureusement les Forces vives de la nation, félicite l’ensemble des acteurs, adresse sa gratitude aux premiers responsables des institutions, lance un vibrant appel à tous les citoyens ayant eu une opinion contraire, exprime sa vive reconnaissance au Peuple malien et s’auto-dissout », dixit le Colonel Abdoulaye Maïga ;

« Le Colonel Abdoulaye Maïga sera bientôt le Premier ministre », affirme Boureima AllayeTouré

Telles sont les deux informations importantes délivrées aux journalistes venus couvrir le samedi, 22 juillet 2023, la conférence de presse organisée par le Collectif des Acteurs Institutionnels afin de faire part à l’opinion publique sa motion de remerciement. En présence de plusieurs ministres et d’anciens ministres, de membres du CNT et face aux hommes de médias, aux communicateurs traditionnels et sociaux réunis dans la petite salle Fodé Kouyaté du C.I.C.B., le Coordinateurdu Collectif, Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et non moins porte-parole du gouvernement, a lu haut et fort mais avec sobriété, comme à son habitude, la motion qui tenait sur une page ordinaire. Il a, tout d’abord, félicité le président de la transition, Chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel AssimiGoita, pour avoir accepté de porter le projet de la constitution qui représente le socle juridique du Mali Koura, puis de le promulguer ce jour 22 juillet 2023, consacrant l’avènement de la 4ème République. Il a ensuite remercié les Forces vives de la Nation dont l’action déterminante a permis la victoire du “OUI” massif, notamment les légitimités traditionnelles et religieuses, les partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile, les centrales syndicales, les forces de défense et de sécurité, les ordres professionnels, le conseil national des personnes âgées, les groupements de femmes, de jeunes et des personnes vivant avec un handicap, les Maliens établis à l’extérieur, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont, d’une manière ou d’une autre, contribué à ce succès retentissant. Après les mots de remerciement à l’endroit des forces vives de la Nation, Colonel Maïga a félicité les acteurs de l’intérieur commede l’extérieur, qui étaient impliqués dans l’organisation du scrutin référendaire, notamment l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale et le Ministère de l’Economie et des Finances. Pour finir, le coordinateur général du collectif des acteurs institutionnels pour un “OUI” massif a adressé sa gratitude aux premiers responsables des différentes institutions de notre pays, ainsi qu’à leurs membres pour leur engagement citoyen et leur contribution remarquable ayant permis la victoire du “OUI” massif au référendum constitutionnel. Il a lancé un appel à tous les citoyens ayant eu une opinion contraire en les invitant à célébrer cette victoire du OUI massif qui est celle de tous les Maliens, sans aucune exclusion. Et de conclure en exprimant également sa vive reconnaissance au peuple malien pour son soutien remarquable au processus de refondation duMali. A sa suite, c’est l’éloquent et très méthodique ministre de la Refondation, représentant du gouvernement, M. Ibrahim Ikassa Maïga, qui intervint en Bambara et en Songhoï, languesdans lesquelles il excelle, pour remercier tout le monde, en particulier le Chérif de Nioro du Sahel, le président des Collectivités et le président du Haut Conseil Islamique du Mali.Il a rappelé le cheminement qui a conduit au référendum et au triomphe de celui-ci, tout en mettant l’accent sur les implications pour les citoyens par rapport au futur recherché par l’avènement de la quatrième République qui doit être un nouveau départ pour un Mali rayonnant, maître de ses choix et de ses décisions, souverains dans sa marche quotidienne comme dans son évolution historique, conformément à son passé glorieux.



Jusque-là, tout est allé bien dans le meilleur des mondes, en tout cas dans le Mali Koura désormais né depuis la promulgation de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ayant acté que le Peuple souverain du Mali a approuvé à 96,91 la nouvelle constitution qui lui a été soumise par référendum le 18 juin 2023. En effet, assis à la gauche du Colonel Abdoulaye Maïga, le mandataire national pour le OUI, Dr. Boureima Allaye Touré, après avoir remercié ce dernier et avant de saluer le Chérif de Nioro du Sahel, le président du Haut Conseil Islamique du Mali, la presse et tous les Maliens, s’est fendu d’une déclaration qui a surpris dans la salle. Il s’est adressé au Colonel Abdoulaye Maïga en le désignant ‘’Monsieur le Premier ministre’’ et, comme pour signifier que ce n’est pas du tout de sa part un lapsus lingae, il s’est empressé d’ajouter : « Inchallah, il sera bientôt le Premier ministre ». Brusque silence dans la salle, remous surtout dans les rangs des ministres et anciens ministres présents. OumarouDiarra se penche Me Harouna Toureh qui semblait vouloir répliquer aux propos intrus mais qui a été retenu par son voisin à droite. De l’autre côté, Ag Ilyène a esquissé un petit mouvement de désapprobation de pareille déclaration qui, pour tous, n’était point à l’ordre du jour de la rencontre. Bref, la surprise a été si de taille que jamais, dans l’histoire du Mali, il n’est revenu à un membre de la société civile d’annoncer la nomination d’un Premier ministre, donc le limogeage de celui qui occupe le poste. La conférence de presse du Collectif des Acteurs Institutionnels, qui venait d’annoncer son autodissolution, a vite pris une orientation inattendue en tout cas. La rencontre était-elle pour livrer une Motion de remerciement ou pour annoncer un changement à la tête du gouvernement de la République ? Plaisanterie de mauvais goût ou fuite en avant par le dévoilement d’un complot ourdi dans les hautes sphères de l’Etat ? Boureima Allaye Touré n’a en tout cas pas donné l’air d’avoir plaisanté. Lorsqu’il affirme que le Colonel Abdoulaye Maïga lui est bien dévoué au point de répondre toujours avec diligence chaque fois qu’il le demande, de jour comme de nuit, il révèle ipso facto des concertations secrètes, somme toute normale par des temps de bouillonnement politique comme nous le vivons. Mais de là à assurer que celui-ci sera bientôt Premier ministre lève le voile sur des connivences qui ne se disent pas en public d’ordinaire. Le sieur Touré a-t-il vraiment révélé avec inadvertance un plan concocté ? Il a en tout cas voulu dire à tous qu’il a une si grande proximité avec le ministre d’Etat, qui serait même son dévoué, qu’il est dans les secrets du palais de Koulouba. Toujours dans ses déclarations, il dira que si le OUI l’a emporté, c’est « parce que lui, il est un enfant béni ». Autant dire que tout lui revient en tant qu’acteur majeur de la politique malienne, au secret pour cela des évolutions à imprimer à la marche du pays, ou en tout cas qui a le don de lire dans l’âme du Président, le seul à connaître qui il nommera comme chef du gouvernement ou s’il a même l’intention de le faire. Le temps nous dira si effectivement Boureima Allaye Touré était bien dans les secrets de Dieu ou si c’était de sa part une fanfaronnade du moment.