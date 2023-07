Le démenti formel du président de Modele – Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le démenti formel du président de Modele – Mali Publié le mardi 25 juillet 2023 | Le témoin

© aBamako.com par DR

Conférence de presse de la MODELE-Mali

Bamako, le 04 décembre 2021. La Mission d`Observation des Élections au Mali (MODELE Mali) a animé une conférence de presse autour des futures échéances électorales du pays. Tweet



Telle une traînée de poudre, la nouvelle sur sa convocation par le Camp 1 a embrasé les réseaux sociaux. Mais il s’agit vraisemblablement d’une intox, à défaut d’un ballon d’essai pour sonder la perception de l’opinion sur une éventuelle arrestation d’Ibrahima Sangho. Le président de Modele – Mali, première structure malienne d’observation des élections, a eu maille à partir avec les autorités de la Transition pour avoir retenu dans son rapport sur le scrutin référendaire la non-tenue de cette consultation dans la région de Kidal. Ce qui allait lui coûter un lever de bouclier du même Collectif de défense des militaires qui est à l’origine de la convocation d’anciens ministres par les services de police. Seulement voilà : pour le président de Modele-Mali, le ballon d’essai semble réellement le disputer à son interpellation au Camp 1 de la Gendarmerie. En effet, en réaction aux allégations ayant fusé sur sa fuite aux fins d’y échapper, Ibrahima Sangho est formel : aucune convocation ne lui est jamais parvenue et il n’a jamais on plus eu besoin de cavaler pour se soustraire à une quelconque interpellation. On retient qu’entre temps la proclamation définitive des résultats référendaires est intervenue sans démentir les affirmations de l’observateur malien sur le cas de Kidal, quoique la Cour constitutionnelle n’ait pas jugé opportun de lui accorder la portée qu’il mérite.