Les commandements d'Alpha O. Konaré au CE-Adema
Publié le mardi 25 juillet 2023 | Le témoin

Alpha Oumar Konaré

Face aux diatribes dont il est l’objet de la part du PM Choguel Maiga, l’ancien président Alpha Oumar Konaré ne manque surtout pas de soutiens. En plus de la flopée de boucliers déployées pour sa protection, le locataire du Palais de Titibougou a reçu, mercredi dernier, selon nos sources, une forte délégation du Comité exécutif du PASJ comprenant des caciques comme les vive-présidents Moustaph Dicko et Assarid Ag Imbarcaouane, le secrétaire général Yaya Sangaré, la présidente des femmes Mme Konté Fatoumata Doumbia, celle des jeunes Cherif Coulibaly, entre autres. Il était question, selon toute évidence, de manifester la solidarité du PASJ à son premier président – non moins premier président du Mali démocratique – de recueillir ses conseils et son accompagnement sur la marche de la famille politique commune. Pour le premier aspect de la question, nos sources indiquent que l’hôte du CE-Adema a exhorté ses camarades à la cohésion des rangs et à la fidélité aux fondamentaux sur la base desquels le peuple malien avait fait confiance à l’Adema pour gérer le pays une décennie durant. Et de les assurer de sa disponibilité à les accompagner dans tous les combats qu’ils auront engagés pour les idéaux partagés. Il nous revient de même source que le président Alpha O. Konaré n’est pas apparu affecté outre mesure par les jugements négatifs et polémiques récemment suscités autour de ses deux mandats. Il a toutefois soutenu qu’il n’y a nulle raison de rougir du bilan que partage amplement une famille politique dont il apprécie à sa juste valeur la démarche de se mobiliser à ses côtés pour lui manifester solidarité et compassion. Les visiteurs de leurs côtés conviennent que l’épisode marque un tournant dans les rapports complexes qu’Alpha Oumar Konaré entretient avec son parti depuis son départ de Koulouba.



La Rédaction