Après la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel : Le PARENA attire l'attention sur « les germes de division des Maliens, d'instabilité et de crise contenues dans la constitution validée » Publié le mardi 25 juillet 2023 | Le Républicain

Dans un communiqué rendu public, le samedi 22 juillet 2023, le Parti pour la renaissance nationale (PARENA), présidé par Tiébilé Dramé, ancien ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, a attiré l’attention du peuple malien, des forces politiques et sociales, des autorités de transition « sur l’inspiration non légale du projet, sur sa nature non conforme à la constitution en vigueur, sur son essence non consensuelle et sur les germes de division des Maliens, d’instabilité et de crise contenues dans la constitution validée».



Le Parti pour la renaissance nationale (PARENA) indique que la Cour Constitutionnelle a validé, le vendredi 21 juillet 2023, la nouvelle constitution. « Depuis près de dix mois, Le PARENA a régulièrement attiré l’attention du peuple malien, des forces politiques et sociales, des autorités de transition sur l’ inspiration non légale du projet, sur sa nature non conforme à la constitution en vigueur, sur son essence non consensuelle et sur les germes de division des Maliens, d’instabilité et de crise contenues dans la constitution validée. C’est le lieu et le moment de saluer tous les acteurs politiques et de la société civile ainsi que les leaders d’opinion qui ont mené un combat digne d’éloges afin que le projet soit rejeté par les Maliens », révèle le communiqué du PARENA sous la plume de son président, Tiébilé Dramé.



Par ailleurs, le PARENA salue l’engagement, le courage, la détermination, l’opiniâtreté des militants et responsables du Front contre le projet de constitution, et de toutes les associations et personnalités qui se sont engagées dans ce combat. « Ils ont ainsi écrit une nouvelle belle page de la lutte de notre peuple pour la dignité nationale, pour un Mali démocratique, en paix, dans la stabilité et dans la diversité de la Nation », précise le communiqué du Comité Directeur du PARENA.



Aguibou Sogodogo