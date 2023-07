Estimant leur implication dans «L’Expansion du groupe Wagner au Mali » Le ministre de la Défense, le Colonel Sadio Camara et deux cadres de l’Armée malienne sanctionnés par le Trésor américan - abamako.com

Estimant leur implication dans «L'Expansion du groupe Wagner au Mali » Le ministre de la Défense, le Colonel Sadio Camara et deux cadres de l'Armée malienne sanctionnés par le Trésor américan Publié le mardi 25 juillet 2023

C'est une avalanche de sanctions que les États-Unis d'Amérique sont en train d'infliger a des entités ou personnes supposées proches d'un célébre. Groupe paramilitaire Russe. En effet, depuis le début de la guerre russo- ukrainienne, les Etats-Unis multiplient les sanctions contre les dirigeants et entités en lien avec la Russie et qui exercent en Afrique. Cette fois-ci, le Mali est visé en plein Coeur avec des sanctions dirigées vers trois (03) hauts gradés de l'Armée, qui ne sont autres que le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, le Chef d'État-major Général de l'Armée de l'air, le Colonel Alou Boi Diarra et le Lieutenant-Colonel Adama Bakayoko, Chef d'Etat-major Adjoint de l'Armée de l'air malienne.



