La patronne de l’OIF, la Rwandaise Mushikiwabo, à Kinshasa pour les jeux de la Francophonie (gouvernement)

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie

Kinshasa, COD - La RDC et le Rwanda sont en froid mais la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Rwandaise Louise Mushikiwabo, assistera aux jeux de la Francophonie à Kinshasa, où elle sera "la bienvenue", ont assuré lundi les autorités congolaises.



Les 9e Jeux de la Francophonie, auxquels sont attendus pendant dix jours environ 3.000

jeunes sportifs et artistes d’une trentaine de pays, débutent vendredi dans la capitale de la République démocratique du Congo, avec une cérémonie d’ouverture au stade des Martyrs,

plus grande enceinte sportive du pays.



"Le jeux sont organisés par l’OIF" avec le gouvernement du pays hôte, la RDC, a relevé lundi soir le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, lors d’un briefing de presse organisé sur un des sites des jeux.



"Il va de soi que la secrétaire générale de l’OIF puisse être, comme co-organisatrice, présente à Kinshasa", a-t-il ajouté.



"Elle sera la bienvenue à Kinshasa", a appuyé à ses côtés le directeur du comité national des jeux, Isidore Kwandja.



"Toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour qu’elle soit sufisamment protégée", a précisé le ministre de l’Intérieur Peter Kazadi, également présent à ce briefing au stade Tata Raphaël.



Depuis début 2022, Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 ("Mouvement du

23 mars"), qui s’est emparée de vastes pans de territoire dans l’est de la RDC, et de combattre à ses côtés. Des experts de l’ONU ont corroboré ce soutien, condamné par plusieurs chancelleries occidentales mais toujours pas reconnu par le Rwanda.



Fin octobre dernier, dans ce contexte de dégradation des relations entre les deux voisins,

Kinshasa a expulsé l’ambassadeur du Rwanda en RDC.