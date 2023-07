Œuvres sociales du Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA : Remise de 70 tricycles moteurs - abamako.com

Le lundi 24 juillet 2023, 70 tricycles ont été remis aux personnes en situation de handicap physique, à l'occasion d'une cérémonie qui a mobilisé, a la Direction Nationale du développement social, le Représentant du Ministre de la santé et du développement social, les membres du Cabinet du Premier ministre, le Directeur national du développement social, Ibrahim Abba Sangare, la représentante du Conseil national de Transition (CNT), en même temps, la Présidente des personnes de petite taille, Kadidiatou BARRY, ainsi que les membres de la Fédération des personnes handicapées.

L'activité s'inscrit dans la continuité des œuvres sociales du Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, qui a consenti les 2/3 de ses fonds de souveraineté aux causes nobles, en direction des populations.

Les bénéficiaires des tricycles ont été sélectionnés après une enquête discrètement menée par la commission des projets sociaux de la Primature. Un effet de surprise, a témoigné le porte-parole des récipiendaires, Bréhima SIDIBÉ, selon qui le partage des tricycles a été équitable.

« En plus d’employer une centaine de jeunes handicapés, le gouvernement par ce geste, vient nous ouvrir les portes de la mobilité, de l’autonomisation et de la liberté financière. Ces actions viennent combler un grand déficit au sein de la fédération », a-t-il poursuivi, avant de remercier le Chef du Gouvernement pour son soutien sans faille aux personnes vivant avec handicap.

Pour le Conseiller spécial et représentant du Chef du gouvernement, Yachim Yacouba MAÏGA, ces œuvres sont autant sociales qu’économiques, car les tricycles ont été montés par des artisans maliens. Cette remise s’inscrit dans une série d’actions similaires tenues à Mopti, Ségou, Bamako, Gao et bientôt dans les autres régions retenues.



Ces œuvres sociales couvrent 12 régions et le district de Bamako, dans deux volets :�- la réalisation de cent quarante-six (146) adductions d’eau sommaires dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Ménaka, Kidal, Nioro du Sahel, Bougouni, Koutiala, San et le District de Bamako ;�- l’acquisition de matériels et équipements sanitaires dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Gao, Nioro du Sahel, Koutiala, San et le District de Bamako.

Au nombre de ces équipements, nous comptons 295 tricycles moteurs et 102 tricycles manuels dont 70 font l’objet de cette cérémonie de remise à des citoyennes et citoyens vivant avec un handicap physique.

« Cette œuvre sociale représente la toute première action de la primature sous l’ère de la 4e République. C'est ainsi vous dire que tout ce que fait le Premier ministre, c’est pour le Mali et les Maliens », a conclu le représentant du Chef du gouvernement.



CCRP/PRIMATURE