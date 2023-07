Mali : le ministre de la Défense mentionné comme «citoyen français» sur une liste de sanctions américaine - abamako.com

Mali : le ministre de la Défense mentionné comme «citoyen français» sur une liste de sanctions américaine Publié le mardi 25 juillet 2023 | Le Figaro

© aBamako.com par MS

Présentation du plan d`action gouvernemental PAG

Bamako, le 30 juillet 2021 le Premier ministre Choguel Maïga a présenté son plan d`action gouvernemental devant le CNT Tweet



Jamais encore le colonel Sadio Camara, proche de Moscou et épinglé ce 24 juillet par Washington pour sa proximité avec les mercenaires russes de Wagner, n’avait évoqué sa nationalité française.



C’est avec une pointe d’ironie que les observateurs de la politique malienne ont relevé, dans une liste de sanctions américaines publiée ce 24 juillet, la mention «citoyen français» à côté du nom de Sadio Camara. Ce colonel, devenu ministre de la Défense du gouvernement de Transition au Mali après l’accession de la junte malienne au pouvoir en 2021, est considéré comme le bras armé de Moscou au Mali. Dans son communiqué lundi, Washington indique avoir des «preuves» que Sadio Camara ainsi que deux autres personnes, le colonel Alou Boi Diarra et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, deux responsables dans l’armée de l’air, «ont contribué aux activités malveillantes du groupe Wagner au Mali».



Au ministre, il est notamment reproché d’avoir «facilité le déploiement et l’expansion» des activités au Mali de la société de paramilitaires d’Evgueni Prigojine, considérée comme un bras armé irrégulier du Kremlin. «En 2021, Camara a effectué plusieurs voyages en Russie pour solidifier l’accord entre le groupe Wagner et le gouvernement de transition malien pour déployer le groupe Wagner au Mali», précise le Trésor américain.



Des déplacements réguliers à Moscou

C’est la première fois que la nationalité française de Sadio Camara, figure majeure de la junte malienne arrivée au pouvoir par un coup d’État en 2020, est mentionnée publiquement. Depuis sa prise de pouvoir, le gouvernement de transition n’a eu de cesse de critiquer la présence militaire française, poussant Paris à mettre fin avec précipitation au mandat de l’opération Barkhane. Si Sadio Camara n’a jamais attaqué frontalement la France, il a toujours affiché une grande proximité avec Moscou, vantant, lors d’une cérémonie de remise d’équipements militaires russes en août 2022 la qualité du partenariat «gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie». Dans le même temps, il fustigeait, dans un entretien à RT France, «l’arrogance et le manque de transparence» d’autres pays - ciblant de manière indirecte l’ancienne colonie.



Depuis 2021, le colonel a multiplié les voyages en Russie. Un mois après l’une de ces visites à Moscou, en septembre 2021, l’agence Reuters révélait l’existence d’un accord pour l’envoi d’un millier de mercenaires de Wagner chargés de la formation des FAMa (Forces armées maliennes), de la protection des autorités et d’un accompagnement sur le terrain, en échange de 9,15 millions d’euros par mois et d’un accès à trois mines, dont deux d’or.



De leur côté, les autorités maliennes ont toujours nié la présence des mercenaires russes sur leur territoire. Mais deux semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine par Vladimir Poutine, en mars 2022, Sadio Camara était de nouveau aperçu à Moscou. Sur une vidéo postée par le ministère russe de la Défense, le ministre échangeait une poignée de mains avec le vice-ministre russe de la Défense, le colonel-général Alexandre Fomine. «Les parties ont discuté en détail des projets de coopération de défense existants, ainsi que des questions de sécurité régionale en Afrique de l’Ouest», était-il indiqué sur la vidéo