News Économie Article Économie Banque et Etablissements Financiers : "Le mot d’ordre de grève du SYNABEF et de la FENPECAB est suspendu" (Syndicat) Publié le mercredi 26 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Banque et Etablissements Financiers : "Le mot d`ordre de grève du SYNABEF et de la FENPECAB est suspendu" (Syndicat)

Dans une déclaration le Secrétaire général du Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers, Micro Finances et Commerces du Mali (SYNABEF), Hamadoun BAH, annonce la levé du mot d'ordre de grève. Ci-dessus son message.



Chers camarades

Nous sortons encore une fois réconfortés. Nous avons pu trouver un terrain d'entente grâce à l'implication des ministres: Fassoum et Moussa Alassane, à l'APBEF, au CCAM, à l'ANSE et à I'APSFD.



Nos sincères remerciements à toutes les bonnes volontés pour leur implication.



Bravo à l'équipe SYNABEF et FENPECAB pour les points décrochés.



Remerciements chaleureux à nos camarades militantes et militants pour leur engagement.



Sur ce, le mot d'ordre de grève du SYNABEF et de la FENPECAB est suspendu.



Merci aux camarades qui auront l'information de reprendre le boulot dès aujourd'hui.



Salutations militantes



Hamadoun BAH



Secrétaire général SYNABEF