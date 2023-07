Yacouba Katilé, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel : « Les élections Présidentielle, législative, des Conseillers nationaux et communale seront des apothéoses… » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Yacouba Katilé, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel : « Les élections Présidentielle, législative, des Conseillers nationaux et communale seront des apothéoses… » Publié le mercredi 26 juillet 2023 | Le Républicain

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de l’UNTM

Bamako, le 12 avril 2017 l’UNTM a tenu une Conférence de presse à la bourse de travail Tweet



Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) a ténu, le lundi 24 juillet 2023, à son siège sis à Koulouba, la 3ème session extraordinaire de sa 6ème mandature. L’ordre du jour de cette session est d’effectuer le renouvellement partiel du bureau du CESEC, d’examiner et d’adopter le projet de règlement intérieur du Conseil. Les travaux de cette session étaient présidés par Yacouba Katilé, président de l’institution, en présence des membres du gouvernement, des présidents des différentes institutions, du gouverneur du district de Bamako, du président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Aguibou Bouaré et d’autres personnalités. Au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux, Yacouba Katilé a fait savoir que les élections Présidentielle, législative, des Conseillers nationaux et communale seront des apothéoses dont le monde entier sera témoin.



Selon Yacouba Katilé, cette 3ème session s’ouvre à une période extrêmement importante pour la vie de la Nation marquée par le processus de départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) formulé par le gouvernement, accueilli avec enthousiasme par le peuple et acté par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 juin 2023, suivant la résolution n°2690. « Il s’agit là, d’un renflouement de notre souveraineté, car qui n’assume pas la défense de son territoire, n’est pas libre pour se déterminer sur son sol », a-t-il dit.



Pour lui, cet état de fait est la réaffirmation de la vision globale de la rectification de la Transition avec les trois principes cardinaux de sa coopération à savoir : le Respect de la souveraineté du Mali ; le Respect des choix stratégiques opérés par le Mali ; la Défense des intérêts vitaux du Peuple Malien. « Les victoires de la rectification de la Transition, résultantes de la renaissance des valeurs de notre peuple depuis les millénaires qu’illustrent les actes héroïques et patriotiques des FAMa, sont dans notre histoire contemporaine des strates indélébiles de construction des piliers du Mali Kura : (Charte des partis politiques, Code Electoral, Référendum Constitutionnel et son adoption aux allures de plébiscite, relance du Chemin de Fer, de l’UMPP, et tel un clair de lune, la reprise de la COMATEX doublée de l’assainissement du cadre des affaires, des industries extractives, la résurgence des rencontres artistiques et culturelles si majestueusement organisées à Mopti.



Quand on ajoute à ces strates victorieuses le sentiment de sécurité grandissant sur tout le territoire on ne peut que s’extasier de la rectification malgré son jeune âge », a déclaré Yacouba Katilé. Voilà les raisons pour lesquelles le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) a la profonde conviction que le réarmement moral, civique, éducatif, juridique, et politique fera son ancrage au plus profond de ce pays, berceau de la glorieuse civilisation Soudano-Sahélienne. « Les élections Présidentielle, législative, des Conseillers nationaux et communale seront des apothéoses dont le monde entier sera témoin. Nous souhaitons bon courage, beaucoup de ténacité à tout le gouvernement face à toutes les adversités, afin que plus jamais le Mali ne tombe.



Quant à nous, réunis en 3ème session extraordinaire de la 6ème mandature, il s’agit d’assurer le renouvellement partiel du Bureau. En tant que tel, le CESEC s’attend à du sang neuf, à des initiatives novatrices pour une participation remarquable à toutes les victoires, aux efforts de la rectification de la transition esquissés par le Président, Chef de l’Etat Assimi GOÏTA, et brillamment conduits sous le leadership du Premier ministre, Chef du nouveau Gouvernement dont nous félicitons tous les membres pour la confiance placée en eux. Leur investissement collectif et personnel sera sans doute le grand pas que le Mali nouveau attend avec espérance en vue des lendemains féconds », a conclu le président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), Yacouba Katilé. Après le discours d’ouverture du président, les membres ont élu Mahamadou Djiré et Abdoulaye Kontao comme respectivement 1er secrétaire et 2ème secrétaire du CESEC.



Aguibou Sogodogo