Championnes d'Afrique de Basketball : les U16 reçues avec honneurs Publié le mercredi 26 juillet 2023

Les joueuses, accompagnées par le chef du gouvernement Choguel Kokalla Maïga et l`ensemble des ministres, ont été reçues avec tous les honneurs à leur retour au bercail, le mardi 25 juillet 2024 saluant ainsi leur parcours exceptionnel dans cette compétition continentale. Tweet

Dans une ambiance de fête et de célébration, la sélection U16 Filles de Basketball est rentrée au pays après avoir été couronnée championne d'Afrique au prestigieux Afrobasket/FIBA 2023. Les joueuses, accompagnées par le chef du gouvernement Choguel Kokalla Maïga et l'ensemble des ministres, ont été reçues avec tous les honneurs à leur retour au bercail, le mardi 25 juillet 2024 saluant ainsi leur parcours exceptionnel dans cette compétition continentale.



La médaille d'or remportée lors de l'Afrobasket/FIBA 2023 marque la huitième victoire consécutive pour l'équipe U16 Filles, depuis leur première participation à cette compétition en 2009. Leur domination indéniable et leur détermination à chaque match ont fait d'elles une force imparable sur le terrain.



Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, a exprimé ses vives félicitations aux joueuses pour leur performance remarquable, ainsi qu'au staff technique et aux autres membres de la délégation qui ont contribué au succès de l'équipe.



Alors que le pays se réjouit de cette victoire éclatante, l'équipe U16 Filles de Basketball peut être assurée que ses réalisations seront célébrées et applaudies par tous. Leur succès est une source de fierté pour la nation entière et incarne l'esprit de dépassement qui anime le sport de haut niveau.



