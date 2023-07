Douanes/commerçants de Gao : Le DG désamorce une crise - abamako.com

News Politique Article Politique Douanes/commerçants de Gao : Le DG désamorce une crise Publié le mercredi 26 juillet 2023 | Mali Tribune

L’inspecteur général des douanes, Amadou Konaté, directeur général des Douanes, a effectué une visite la semaine dernière, à Gao. L’objectif de ce déplacement était d’intervenir entre douane et ses principaux usagers à l’échelle régionale.



En effet, des opérateurs économiques de la localité avaient lancé aux autorités un ultimatum pour rappeler le Directeur régional fraîchement affecté sur les lieux. Ces opérateurs de Gao lui reprochent « un excès de rigueur dans le traitement de commerçants déjà éprouvés par l’insécurité et les tracasseries routières ».



« Je suis venu pour vous écouter, vous rassurer de notre disponibilité à discuter avec vous en vue de trouver des réponses ensemble à vos doléances », a dit le DG. Lors de sa visite, le Directeur était en compagnie du représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (Ccim) et de la direction générale du Commerce et de la Concurrence, (DGCC), mobilisés pour l’occasion.



A l’issue des échanges, le directeur général a donné l’assurance aux opérateurs économiques que les malentendus avec son représentant régional sont tout aussi surmontables que la persistance des obstacles sécuritaires et barrières non-tarifaires qui les tracassent.



Avec l’ouverture du corridor Niamey-Gao, la direction régionale des Douanes de Gao est au centre des espoirs des services des recettes, pour la rentabilité du corridor Niamey-Gao.



A K.