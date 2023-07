Processus de transition dans les trois pays : Patrice Talon, le nouveau médiateur de haut niveau de la Cédéao - abamako.com

Processus de transition dans les trois pays : Patrice Talon, le nouveau médiateur de haut niveau de la Cédéao
Publié le mercredi 26 juillet 2023

À l’issue d’un mini-sommet qui s’est tenu à Abuja, la Troïka des chefs d’Etat de la Cédéao a désigné le Président béninois, Patrice Talon, comme le nouveau médiateur de haut niveau de l’organisation sous-régionale. Il doit rencontrer les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée afin d’échanger sur les conditions rapides d’un retour à l’ordre constitutionnel. Ce dernier est attendu dans les trois capitales dans les prochains jours.



Pour le nouveau Président en exercice de la Cédéao, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, les médiateurs Goodluck Jonathan (Mali), Mahamadou Issoufou (Burkina) et Thomas Boni Yayi (Guinée Conakry) ont été trop passifs avec les militaires au pouvoir dans les trois pays susmentionnés. Selon lui, c’est ce pacifisme qui a fait que les militaires ont prolongé la durée des Transitons pour se maintenir à la tête de leur pays respectif. Tinubu dès sa prise de fonctions a annoncé qu’il ne soutiendrait pas l’installation de militaires au pouvoir et que la démocratie sera le socle de son action à la tête de l’organisation sous-régionale.



Ainsi, le 18 juillet dernier, un mini-sommet de la Cédéao s’est tenu à Abuja, la capitale fédérale du Nigéria en présence de Bola Ahmed Tinubu (Nigeria), Patrice Talon (Bénin), Mohamed Bazoum (Niger) et Umaro Sissoco (Guinée-Bissau). La Troïka présidentielle +1, après avoir examiné la situation transitoire dans les trois pays, a décidé de relancer le dialogue au plus haut niveau avec Bamako, Ouagadougou et Conakry. Cette fois-ci, la troïka présidentielle a désigné le Président béninois, Patrice Talon, comme médiateur de haut niveau pour mener ses consultations avec les trois capitales afin d’échanger sur les conditions rapides d’un retour à l’ordre constitutionnel. Ce dernier est attendu dans les trois pays dans les prochains jours.



Pour bon nombre d’analystes, le choix de Talon comme médiateur de haut niveau n’est pas anodin. Selon eux, le Président béninois est connu pour son franc-parler par ce qu’il n’a pas sa langue dans sa poche. Il dit tout haut, ce que les autres disent tout bas et à qui veut l’entendre.







Ousmane Mahamane