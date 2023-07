Accidents mortels de la route : Le Procureur général promet des poursuites - abamako.com

Lors de l’installation solennelle du premier président de la Cour d’appel de Bamako et du chef de parquet, le tout nouveau procureur général (P.G), Hamadoun Guindo dit Balobo, promet d’accentuer des poursuites sur les cas d’accidents graves au Mali.



Des accidents graves et mortels deviennent de plus en plus récurrents ces temps sur les grands axes routiers au Mali. A l’approche des différentes fêtes ou autres, les compagnies de transports ne se concurrencent plus seulement à avoir plus de clients mais de plus en plus à faire des deuils au Mali. Dans son réquisitoire la semaine dernière, lors de son installation, le chef du parquet général de Bamako, Hamadoun Balabo Guindo a promis de prendre la bête par la corne. Des poursuites seront engagées contre les présumés coupables de ces accidents, à savoir les chauffeurs et leurs compagnies.



Aux dires du P.G, des poursuites ont toujours été engagées, « mais nous allons les accentuer », rassure-t-il. « Franchement, il y a trop d’accidents mortels », a-t-il martelé avant de promettre que tous les aspects de la question seront analysés afin de prendre des dispositions. A savoir engager des poursuites contre ceux qui se rendront coupables des graves accidents au Mali.



Les poursuites seront de deux niveaux, a fait savoir le chef du parquet. Contre les chauffeurs, s’il y a homicide involontaire sur le plan pénal et les compagnies de transport seront civilement responsables, a-t-il dit. A rappeler que l’homicide involontaire est une infraction du rang punie au Mali selon le code pénal.







Koureichy Cissé