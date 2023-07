Le message d’Alpha pour l’Adéma-PASJ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le message d’Alpha pour l’Adéma-PASJ Publié le mercredi 26 juillet 2023 | Mali Tribune

© Autre presse

Alpha Oumar Konaré

Président de la République du mali de 1992 à 2002 Tweet





Ecorché par le Premier ministre à mots-couverts sur le bilan de ses deux mandats à la tête du pays, l’ancien Chef de l’Etat, Alpha Oumar Konaré a reçu une avalanche de soutiens. Outre ses anciens ministres, l’actuel Comité Exécutif de l’Adéma-PASJ a effectué une visite de courtoisie au Premier Président démocratiquement élu du pays. C’était en milieu de semaine passée pour signifier l’engagement du parti à défendre son bilan « élogieux » entre 1992 et 2002.



Emu par la démarche, Alpha Oumar Konaté a, en retour, passé un message fort à ses camarades de l’Adéma les exhortant à asseoir les bases d’un parti fort pour un Mali émergent. La visite a été immortalisée par une photo de famille au domicile de l’hôte du jour. L’on peut voir un retraité qui tient bon sur ses jambes.







Référendum, les 96,91 % du Oui validés



Plus d’un mois après le scrutin, les résultats provisoires du référendum constitutionnel ont été validés par la Cour constitutionnelle, le samedi 22 juillet. Celle-ci a confirmé la victoire du oui avec 96, 91 % contre 3,09 %. Sur un total de 8 463 084 inscrits sur la liste électorale, les suffrages exprimés s’élèvent à 3 210 186 voix. La victoire du oui a récolté 3 210 186 voix contre 99 309 pour le non.



OMVS, la nouvelle ministre obtient une promotion



La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a tenu sa XIXème Session ordinaire le mardi 18 juillet 2023. A cette occasion, le Chef de l’Etat de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la Mauritanie, a été porté à la tête de l’organisation à la place du Sénégalais Sérigne Mbaye Thiam. Par ailleurs, Madame Bintou Camara, Ministre de l’Énergie et de l’Eau du Mali, a été nommée Présidente du Conseil des Ministres de l’OMVS.



Cette nomination intervient une dizaine de jours après son entrée dans le nouveau gouvernement formé par le Président Assimi Goïta le 1er juillet. Il est à noter que la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat et celle du Conseil des ministres est occupée alternativement par les Etats membres à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie, et le Sénégal.







Rassemblées par Alassane Cissouma