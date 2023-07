Reprise de dialogue entre le gouvernement et les ex-rebelles : Modibo Koné, le nouvel interlocuteur d’Assimi Goïta auprès de la CMA ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Reprise de dialogue entre le gouvernement et les ex-rebelles : Modibo Koné, le nouvel interlocuteur d’Assimi Goïta auprès de la CMA ? Publié le mercredi 26 juillet 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

colonel Modibo Koné

Tweet



Le 16 juillet dernier, le patron de l’Agence nationale de la Sécurité d’État (ANSE) a effectué une visite inopinée de quelques heures à Kidal, bastion des ex-rebelles. Ce dernier a discuté en huis-clos avec les membres de la CMA. Mais la question que tout le monde se pose est de savoir si le colonel Modibo Koné est le nouvel interlocuteur du Président Assimi Goïta auprès de la CMA ?







En temps normal, c’est le colonel Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation qui aurait atterri à Kidal. Car officiellement, c’est lui qui est l’interlocuteur entre le Président de la Transition et la CMA pour la mise en œuvre de l’Accord de paix issu du processus d’Alger. Mais depuis un certain temps, le torchon brûle entre Wagué et les ex-rebelles. Selon nos sources au sein des parties signataires de cet Accord, Wagué a une position clivante et belliciste ce qui entrave un rapprochement entre Alghabass Ag Intalla et Assimi Goïta.



C’est dans cette situation glaciale entre les deux parties que le 16 juillet dernier le Directeur de l’Agence nationale de la Sécurité d’Etat, colonel Modibo Koné s’est rendu à Kidal où il a rencontré les anciens rebelles qui contrôlent toujours cette ville symbolique.



Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée hors caméra et micro, le patron du service des renseignements maliens a donné plusieurs gages et fait savoir la bonne foi des autorités maliennes pour décrisper la situation. Déjà le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD) a perçu ses gages de la partie malienne comme un signe de dégel. D’après nos sources, la visite de Modibo Koné a permis la régulation des indemnités de la CMA suspendues depuis janvier et la libération des prisonniers de la CMA dont le neveu du secrétaire général de la Coordination des mouvements de l’Azawad. Cette libération était l’une des conditions de la CMA avant tout pourparlers pour mettre fin à la crise qui planait. Ce geste laisse entrevoir un début de dialogue et même d’entente entre ces groupes signataires.



La CMA doit convoquer une réunion à Kidal dans les jours avenirs pour revenir sur la table et explorer la dernière carte avant le départ de la Minusma prévu en fin d’année.







Ousmane Mahamane