Sommet Russie-Afrique : Assimi Goïta attendu à Saint-Pétersbourg Publié le mercredi 26 juillet 2023 | Mali Tribune

La semaine prochaine s’ouvrira à Saint-Pétersbourg en Russie, le deuxième sommet Russie-Afrique. Parmi le gotha des chefs d’Etat qui sont attendus dans cette grande ville emblématique russe, il y a le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.



A quelques jours de l’ouverture du deuxième sommet Russie-Afrique, les chefs d’Etat et de gouvernement du continent ont commencé à se diriger vers la Russie pour prendre part à ce grand rendez-vous de Saint-Pétersbourg. Alexandre Poliakov, chef adjoint du département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que presque tous les pays africains, soit 49, ont confirmé leur participation à ce sommet d’envergure si important pour l’Afrique sous le thème ” Pour la paix, la sécurité et le développement ”.



Peu disposé à quitter Bamako pour des raisons sécuritaires depuis qu’il a pris le pouvoir en mai 2021, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta fait partie du gotha des dirigeants africains qui sont attendus cette semaine à Saint-Pétersbourg. A Koulouba, on nous informe que juste après sa visite à Kayes ce dimanche, le chef de l’Etat doit s’envoler en début de semaine pour la Russie. De même, le chef de la diplomatie malienne a déjà commencé à baliser le terrain pour cette première sortie sur la scène internationale du Président Goïta.



Ce sommet sera l’occasion pour le Président de la Transition de rencontrer pour la toute première fois le Président russe, Vladimir Poutine après de longs entretiens téléphoniques entre les deux hommes sur plusieurs sujets relatifs aux questions sécuritaires, économiques, prospection géologique, transport, agriculture et humanitaire.



Cette rencontre entre dirigeants russes et africains intervient dans un contexte où la Russie a officialisé son refus de reconduire l’accord qui règle les exportations des céréales ukrainiennes transitant par la Mer Noire. Cela pourrait avoir des conséquences sur l’Afrique qui dépend fortement du blé, du maïs et du tournesol.



Ousmane Mahamane