Tentative d'opposer les frères d'armes Publié le mercredi 26 juillet 2023 | Le démocrate

© Autre presse par Dr

le premier secrétaire Amadou Albert MAÏGA fait un post réclamant le départ du PM puis se rétracte

Nommé 1er secrétaire parlementaire du CNT (l'organe de la transition le plus contesté), plusieurs observateurs de la scène politique nationale pensent qu'Amadou Albert Maïga est un pyromane qui divague. Ses prises de paroles publiques sont catastrophiques. Invité par notre confrère Mohamed Attaher Halidou sur Djoliba TV dans l'émission " En toute liberté", il a encore dérapé. Faisant le grand avocat du Président du CNT Malick Diaw, il a tenu des propos qui peuvent opposer ce dernier à ses frères d'armes qui ont per- pétré le coup de force contre feu IBK. « Le colonel Malick Diaw est un leader qui a été toujours devant comme à l'aube du 18 juin 2020 de la même manière qu'il était devant des hommes pour enlever IBK et le faire démission- ner. C'est de cette manière qu'il est toujours devant.



C'est un leader. Il est devant, il fait tout. Et quand il protégé" ? a fini de faire tout, il demande aux hommes de ond l'adversité s'installer et il est dernier à s'asseoir...». Patati patata. Ces propos du jeune parlementaire sont d'une gravité extrême contre la bonne marche de la transition.









Il a raté une fois de plus l'occasion de se taire. A vouloir trop tirer la couverture sur soi, on finit toujours par se ridiculiser. Beaucoup d'observateurs se posent la question de savoir si c'est le puissant président du CNT qui se cacherait dernier les sorties médiatiques catastrophiques de son "jeune protégé" ?







Dans un premier cas, si la reponse est non; alors, il doit impérativement le cadrer, le raisonner et le rappeler à l'ordre. Car le jeune secrétaire parlementaire fait des délires qui risquent de coûter cher à notre pays. Dans un second cas, si la réponse est "Oui", cela est extrêmement grave. Puisque cela peut mettre à mal non seule- ment la très bonne conduite de la Transition, mais aussi l'opposer à ses frères d'armes. Que Dieu nous en garde. En tout cas, beaucoup d'observateurs ne com- prennent pas le silence coupable du colonel Diaw face aux dérapages de trop de son" jeune protégé", qui ne doit d'ailleurs plus siéger au sein du



Tientigui



Le démocrate