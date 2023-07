Banques et établissements financiers : le mot d’ordre de grève suspendu - abamako.com

Banques et établissements financiers : le mot d'ordre de grève suspendu Publié le mercredi 26 juillet 2023

Le mot d’ordre de grève de 72 heures du Syndicat National des Banques assurances, établissement financiers, et commerces du Mali a été suspendu. Selon le syndicat, un accord a été obtenu avec le Gouvernement.



Les banques, assurances, ainsi que les établissements financiers et de commerce reprennent donc le travail ce mercredi 26 juillet. Pour le moment aucun détail sur la nature de l’accord obtenu entre le Gouvernement et le syndicat. Ce dernier avait tout de même 12 points de revendication dans son cahier de doléance. Il s’agit entre autres de : la régularisation de tous les intérimaires dans les entreprises d’ici le 31 décembre 2024, la mise en œuvre immédiate et effective des accords signés par les entreprises. Le syndicat demande aussi la réintégration de tous les travailleurs licenciés illégalement ou rétrogradés pour des raisons syndicales et le paiement de leurs salaires. Autre revendication du Synabef : c’est l’arrêt immédiat des abus de la justice à l’encontre des banquiers et la libération immédiate des camarades détenus