Rapport de Human Rights Watch sur le Mali : Les autorités maliennes réfutent les accusations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Rapport de Human Rights Watch sur le Mali : Les autorités maliennes réfutent les accusations Publié le mercredi 26 juillet 2023 | bbc.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Plusieurs des dizaines de civils auraient été exécutés dans le centre du Mali depuis décembre 2022, lors d'opérations antijihadistes, indique l'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch qui accuse les forces armées maliennes et des combattants "étrangers"



Dans son rapport publié le lundi 24 juillet, et basé sur les témoignages d'une quarantaine de victimes et de témoins direct, Human Rights Watch rapporte des cas d'exécutions sommaires, de disparitions forcées, de tortures de détenus, ainsi que de destructions et de pillages de biens appartenant à des civils.



Le Mali vit un conflit très complexe depuis presqu'une décennie, en raison de la présence dans le pays, de groupes armés islamistes liés à Al Qaida et à l'Etat Islamique, qui a entrainé, selon Human Rights Watch, une réaction jugée excessive de la part de Bamako.



« En réponse aux attaques, souvent brutales de ces groupes, l'armée malienne s'est engagée, ensemble avec ces combattants étrangers et alliés, dans une stratégie meurtrière de contre-terrorisme, ce qui a couté la vie à beaucoup de personnes, et engendré des souffrances… dans le pays », regrette Ilaria Allegrozzi, Chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch.