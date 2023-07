Coup d’Etat au Niger : des militaires mettent fin au régime de Mohamed Bazoum et mettent en garde contre toute ingérence extérieure - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coup d’Etat au Niger : des militaires mettent fin au régime de Mohamed Bazoum et mettent en garde contre toute ingérence extérieure Publié le jeudi 27 juillet 2023 | aNiamey.com

© aBamako.com par MS

Célébration du 61è anniversaire de la fête de l`armée malienne

Bamako, le 20 janvier 2022, Kati, le 20 janvier 2022. Dans le cadre des activités marquant la célébration du 61e anniversaire de l’armée malienne, le président de la transition le Colonel Assimi Gaita a déposé une gerbe de fleurs à la place d`arme du camp de Soundiata Keita de Kati. Tweet

C’est acté, le coup de force qui a cours au Niger depuis la matinée de ce mercredi 26 juillet 2023. Un groupe de militaires est apparu à la télévision nationale pour lire trois communiqués annonçant la fin du régime du président élu, Mohamed Bazoum, et l’instauration d’un Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP). Dans ces trois communiqués signés du président du CNSP dont l’identité n’a pas été révélée, le porte-parole des putschistes, le colonel major Amadou Abdramane, entouré de 9 autres officiers des divers corps de l’armée, donnent les raisons de ce énième coup d’Etat et met en garde contre toute ingérence extérieure. Ci-dessous l’intégralité desdits communiqué







Communiqué N°1







Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.







Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale.







Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger.







Nous rassurons la Communauté nationale et internationale par rapport au respect de l’intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains.







Le Président du CNSP







Communiqué N°2







Toutes les institutions issues de la 7ème République sont suspendues. Les Secrétaires généraux des ministères se chargeront de l’expédition des affaires courantes.Les Forces de Défense et de Sécurité gèrent la situation.



Il est demandé aux partenaires extérieurs de ne pas s’ingérer.







Le Président du CNSP







Communiqué N°3







Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu’à la stabilisation de la situation.



Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin jusqu’à nouvel ordre.







Le Président du CNSP