Politique : Kaou N'Djim "boudé" par le RPM
Publié le jeudi 27 juillet 2023 | Le Soft

Les retrouvailles entre Issa Kaou Nd'Djim et l'ancien député Zoumana N'tji Doumbia ont donné lieu à un mur de glace durant plus de 4h d'horloge.



Le virevoltant gendre l'imam Dicko était hors de Bamako le week end dernier. Il a pris part à une cérémonie dédiée aux lauréats d'un examen national, tenue dans une structure universitaire appartenant à l'initiateur de l'évènement.



Sauf qu'il croisera l'ancien député de la région de Bougouni qui abrite la cérémonie: ce dernier l'aura ignoré durant l'évènement. Plus de 240 minutes d'horloge, les deux anciens parlementaires ne se seront pas adressé la parole. La faute à l'émergence du M5 qui aura mis fin aux avantages de celui qui avait terrassé 2 présidents de partis politiques non des moindres dans le djitoumou..



Pour rappel c'est Issa Kaou N'Djim qui haranguait les foules afin de provoquer la démission forcée d'IBK, allié et mentor au député élu en 2013.



Aussi, c'est le même numéro 2 de Mahmoud Dicko qui a poussé la foule à partir saccager l'assemblée nationale où siégeait Zoumana N'tji Doumbia aux com- mandes de la puissante commission Lois. Il sera d'ailleurs d'une grande utilité lors du montage du projet de constitution proposé par IBK en l'histoire. 2018



Au final, cette retrouvaille avec celui qui ira siéger au même parlement, montre bien qu'il est vomi et désavoué par le RPM qui ne saurait faire de l'hypocrisie sur sa responsabilité devant l'histoire



Idrissa KEIT









