Première sortie à l'étranger depuis son investiture : Le Président Assimi à Saint-Pétersbourg pour le Sommet Russie-Afrique Publié le jeudi 27 juillet 2023 | Le 22 Septembre

Sommet Russie-Afrique : le Président de la Transition est arrivé en Fédération de Russie

Accompagné d’une forte délégation, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, est arrivé ce mercredi 26 juillet 2023, en début d’après-midi à Saint-Pétersbourg, à bord de l’avion de commandement de la République du Mali. Il prendra part au 2ème Sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire, aux côtés de ses pairs africains.



A son arrivée à l’aéroport international de Saint-Pétersbourg, le Président GOÏTA a été accueilli par des autorités russes, la représentation diplomatique du Mali à Moscou. Il a ensuite été conduit à sa résidence en attendant l’ouverture des travaux du sommet et du forum économique et humanitaire. Sommet qui s’ouvre demain, jeudi le 27 juillet 2023.



Pour cette première sortie à l’étranger depuis son investiture en juin 2021, le Président de la Transition ne manquera certainement pas d’évoquer les questions de coopération gagnant-gagnant, de développement et de sécurité, surtout celle du Mali et du Sahel.



Source présidence



