Soutien aux militaires : YEREWOLO met en gade les USA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Soutien aux militaires : YEREWOLO met en gade les USA Publié le jeudi 27 juillet 2023 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par AS

Conférence de presse du mouvement Yerewolo debout sur les remparts

Bamako, le 26 octobre 2021. Le mouvement ``Yerewolo debout sur les remparts`` a tenu une conférence de presse populaire à la Bourse de travail de Bamako Tweet





Suite aux sanctions imposées par le trésor américain au ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général Alou Boi Diarra et à son adjoint le lieutenant colonel Adama Bagayoko, YEREWOLO a tenu un meeting de soutien patriotique au Colonel libérateur Sadio Camara et ses hommes sanctionnés par le chef des Prédateurs. Les Autorités américaines accuse ces trois officiers de l’Armée malienne d’avoir facilité le déploiement et l’expansion de Wagner dans notre pays.



Au cours de ce meeting les responsables de YEREWOLO ont fait savoir que le seul crime de ces vaillants militaires, c’est leur PATRIOTISME, tout simplement parce qu’ils défendent le Mali et les Maliens !



Selon eux « si les USA persistent dans leurs bêtises, nous allons appeler la jeunesse révolutionnaire panafricaine à camper devant les ambassades des USA à Bamako, partout en Afrique et à travers le Monde. Nous ne laisserons plus ces “Satans personnifiés” tuer nos Héros pour le regretter des décennies après’’. Après avoir chassé la France, dont le principal mentor est les Etats Unies, le tour de celles-ci aura très bientôt sa dose parce que le pire des impérialistes au monde reste les USA, indique YEREWOLO. Tout en ajoutant que le Peuple malien est plus que fier de vous dignes guerriers !



Brehima DIALLO