Défaillance dans la livraison des intrants agricoles subventionnés en zone Office du Niger : Le nouveau délai de 10 jours expire ce vendredi 28 Juillet Publié le jeudi 27 juillet 2023 | Le 22 Septembre

Dans sa correspondance N°1086 de prorogation de la date de livraison des intrants agricoles subventionnés en date du 18 juillet 2023 adressée aux fournisseurs retenus pour la mise en place des intrants agricoles subventionnés, le tout nouveau ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, rappelle aux fournisseurs concernés que suivant les lettres de notification en date du 09 juin 2023, auxquelles, ils ont été invités à livrer les intrants agricoles subventionnés dans les différents bassins de production au plus tard trente (30) jours pour l’engrais de fonds et quarante-cinq (45) jours pour l’engrais de couverture à compter de la date de cette notification. Le ministre signale avec beaucoup de regrets aux fournisseurs retenus pour la mise en place des intrants agricoles subventionnés le non-respect de leur part des délais contractés.



Par conséquent, en vue de permettre ces fournisseurs d’honorer leur engagement, selon la correspondance du ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, un délai supplémentaire de 10 jours leurs a été accordés à compter de la date de signature de la présente lettre. « Passé ce délai, vos quantités seront réaffectées à une autre société. Une suite diligente m’obligerait », a prévenu le ministre Lassine Dembélé dans sa correspondance adressée aux fournisseurs retenus pour la mise en place des intrants agricoles subventionnés pour la campagne agricole 2023.



Rappelons que ces fournisseurs, notamment Togouna Sa, DPA Sa et KO2 ont été choisis par l’ancien ministre du Développement rural, Modibo Keita pour la livraison des engrais subventionnés dans les 7 zones de l’Office du Niger au titre de la campagne agricole 2023-2024. A ce jour, sur les trois (3) fournisseurs retenus, à part la société Togouna, les deux (2) autres n’ont toujours pas pu respecter le délai contracté pour la livraison des intrants. D’où la prorogation de la date de livraison de 10 jours par une décision du tout nouveau ministre de l’Agriculture pour permettre à ses deux fournisseurs d’honorer leurs engagements. Ce nouveau délai de 10 jours accordé à ces fournisseurs à compter du 18 juillet expire ce vendredi 28 juillet 2023.



L’incapacité et l’incompétence des fournisseurs, notamment DPA Doucouré Sa et Société Ely Diarra KO2 à respecter leurs engagements pourraient jouer sur la campagne agricole dans les 7 zones de production de l’Office du Niger. Sachant bien que ces fournisseurs retenus par l’ancien ministre du Développement rural pour ce travail n’ont pas la capacité ni financière, ni la technique pour faire correctement ce marché en toute inquiétude. Selon des informations recueillies sur place à Niono, les deux sociétés DPA et KO2 ne disposent pas des quantités suffisantes d’engrais dans leurs magasins pour satisfaire les besoins des producteurs au délai contracté. Ce qui va augmenter encore sur le retard. Tout cela, par ce que certains fournisseurs historiques et classiques comme le PDG de Gnoumani Sa, l’honorable El hadj Diadie Bah, ont été mis de côté au profit des nouveaux fournisseurs par l’ancien ministre du Développement rural, Modibo Keita, en complicité avec certaines personnes de mauvaise foi. Pour réparer cette situation, afin de sauver la campagne agricole, tous les regards sont tournés vers le tout nouveau ministre de l’Agriculture. Après avoir accordé un délai supplémentaire de 10 jours aux fournisseurs pour leurs permettre d’honorer leurs engagements, Lassine Dembélé, entame ce mercredi, une visite de 72 Heures dans certaines zones de l’Office du Niger en passant par la Direction générale de l’Office du Niger dont lui et sa délégation sont attendu ce jeudi 27 Juillet 2023. Au cours de cette mission de haut de niveau, le ministre Dembélé s’entretiendra avec les responsables des organisations paysannes et la visite des magasins de stocks des fournisseurs, afin de constater la disponibilité des engrais chez ses fournisseurs.



AMTouré



Situation du stock d’engrais au 20 juillet 2023 à Niono : Des doutes sur la véracité des chiffres



Des voix se lèvent de plus en plus dans les 7 zones de productions de l’Office du Niger pour exprimer leurs inquiétudes face aux problèmes constatés dans la livraison des engrais subventionnés par l’Etat par les fournisseurs retenus, notamment DPA Sa, KO2. Le plus récent est celle de la lettre de l’Alliance des syndicats nationaux agricoles du Mali. Dans cette lettre, les leaders syndicaux, ont non seulement fait part au ministre de l’Agriculture de leurs inquiétudes face à l’incapacité de certains fournisseurs retenus, notamment DPA Sa, KO2 pour pouvoir exécuter correctement leur engagement dans le délai. Mais également lui faire constater l’absence de la Société Gnoumani sur la liste des fournisseurs retenus dans le cadre de la fourniture d’engrais subventionnés dans les zones Office du Niger. Toutefois, ils ont sollicité l’intervention rapide du tout nouveau ministre de l’Agriculture pour résoudre ce problème. Car selon eux, aujourd’hui, mettre à l’écart un fournisseur historique et classique comme Gnoumani Sa dans la livraison de l’engrais subventionné en zone Office du Niger allait créer une crise chez les producteurs du riz. Par la même occasion, les responsables de l’Alliance ont demandé au ministre Dembélé de dépêcher une mission d’investigation, afin de vérifier la disponibilité des stocks d’engrais chez les fournisseurs retenus, notamment Société Doucouré (DPA) et Société Ely Diarra (KO2). Ce message a été bien reçu par le nouveau patron du département en charge de l’Agriculture.



C’est ainsi, dans sa lettre d’identification des fournisseurs possédant des stocks d’engrais en date du 18 juillet 2023 adressée aux Gouverneurs de région, le tout nouveau ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, informe que suite à la réunion de prise de contact avec les fournisseurs retenus pour l’approvisionnement des exploitants agricoles en intrants agricoles subventionnés au titre de la campagne agricole 2023, malgré les efforts déployés par le Gouvernement pour payer une partie des arriérés des fournisseurs, le niveau de mise en place des intrants agricoles subventionnés reste faible.



Afin de renverser cette tendance, le ministre dans sa lettre invite les gouverneurs de région à faire prendre les dispositions par les commissions locales de réception et de distribution des intrants agricoles subventionnées présidées par les Sous-préfets au niveau des arrondissements et les chefs de zones au niveau des offices, pour faire des investigations en vue d’identifier les fournisseurs d’engrais qui disposent des stocks et de saisir son département par écrit avec des propositions concrètes pour accélérer le niveau d’approvisionnement des producteurs en intrants agricoles subventionnés.



Le ministre Dembélé a également profité l’occasion pour informer les gouverneurs que les dates de livraison des engrais de fond et de couverture ont été prorogées de 10 jours à compter de la date de signature de la lettre de prorogation adressée aux fournisseurs concernés (le 18 juillet 2023).



C’est conformément à cette demande du ministre, que la Commission de vérification de stocks d’engrais sous la prévision du directeur de zone de Niono, Sékou Ibrahim Barry, a dressé un tableau sur la situation du stock d’engrais au 20 juillet 2023 dans des magasins des trois fournisseurs retenus pour la subvention, notamment DPA SA, Ely Diarra KO2, Togouna SA, plus les 11 magasins de Gnoumani Sa, qui n’est pas pour le moment concerné dans la subvention.



La situation est ainsi dressée : DPA : Urée 2217 tonnes ; NPKS 2009 tonnes ; DAP 0. Chez Ely Diarra KO2 : Urée 752 tonnes ; NPKS 450 ; DAP 60. Togouna SA : Urée 3810 tonnes ; NPKS 3215 tonnes ; DAP 100 tonnes. Chez Gnoumani : Urée 5000 tonnes ; NPKS 1500 tonnes ; DAP 2000 tonnes.



Ce tableau dressé par la Commission a été catégoriquement rejeté par Yaya Coulibaly, membre de ladite Commission de vérification, non moins vice-président de la Chambre d’agriculture locale de Niono, qui a d’ailleurs participé aux différentes visites de la commission. Selon Yaya Coulibaly, les chiffres donnés par la Commission concernant les sociétés DPA et KO2 ont été falsifiés, voire gonflés par certains membres. Et de donner pour sa part les vrais chiffres : chez DPA SA : Urée 71 tonnes, DAP 21 tonnes. Chez KO2 : Urée 50 tonnes ; DAP 20 tonnes.



Moussa Bouaré, délégué de zone, Samba Diallo, de l’Alliance des syndicats nationaux agricoles du Mali, Karamoko Dembélé, Brahim Magara, Adama Koné, ont tour à tour exprimé leurs inquiétudes face au retard constaté ça et là dans l’exécution correcte du marché par les fournisseurs d’engrais retenus. Ils ont suggéré aux autorités de la transition de réintégrer Gnoumani Sa dans la liste des fournisseurs d’engrais retenus, afin de sauver la campagne pour éviter la situation de l’année passée.



AMTouré