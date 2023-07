Communication : Le ministre Ag ILYÈNE à l’écoute du collège de la HAC - abamako.com

Publié le jeudi 27 juillet 2023

Le ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration Alhamdou Ag ILYÈNE a rencontré, le mardi 25 juillet 2023, les membres du collège de la Haute autorité de la communication (HAC).



Dès l’entame des échanges, le Président de la HAC, Gaoussou Coulibaly, a félicité le ministre pour sa nomination à la tête du département en charge de la communication. M. Coulibaly a abordé ensuite le vif du sujet de la rencontre égrainant quelques préoccupations de la HAC. Il s’agit, entre autres, de : l’actualisation des textes de régulation de la HAC, dont le texte relatif à sa création afin d’élargir les attributions de l’autorité ; le texte sur la carte de presse afin de réguler le secteur des médias ; le projet de décret sur le dividende numérique ; la relecture de la redevance TV et Radio.



Le président Coulibaly a donc sollicité l’accompagnement du ministre Alhamdou Ag ILYÈNE pour l’atteinte des objectifs visés avant de réitérer la disponibilité de la HAC pour le renforcement de la collaboration déjà très fructueuse.



Pour sa part, le ministre Ag ILYÈNE s’est particulièrement réjoui de cette démarche du collège de la HAC. Il a rassuré ses interlocuteurs en insistant sur la bonne volonté des autorités de la transition qui œuvrent sans relâche à l’amélioration des conditions de vie et de travail de tous les Maliens en général et celles des hommes de médias en particulier.



Le ministre dit avoir pris bonne note de toutes les doléances et promet de tout mettre en œuvre pour faire avancer les dossiers dans la limite des moyens disponibles.



Enfin, Alhamdou Ag ILYÈNE a informé ses interlocuteurs qu’il se rendra très prochainement au siège de la HAC pour une visite de courtoisie.



Source : CCOM/MCENMA