Referendum : Les Acteurs institutionnels saluent la victoire du « OUI » et appellent à l'union Publié le jeudi 27 juillet 2023

Le Collectif des Acteurs Institutionnel pour un « OUI » massif a organisé un point de presse, le samedi 22 juillet 2023. Objectifs : félicité le Président de la Transition, remercié les Forces vives de la nation et l’ensemble des acteurs, ayant contribué à la victoire du « OUI » et annoncé l’auto dissolution. Occasion pour le Coordinateur du Collectif, le Colonel Abdoulaye Maïga d’inviter les Maliens à l’union sacrée.

Le Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a félicité le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, pour avoir accepté de porter le projet de la Constitution qui représente le socle juridique du Mali-Koura, puis de le promulguer ce jour 22 juillet 2023, consacrant l’avènement de la 4ème République. Il a ensuite remercié les Forces vives de la Nation dont l’action déterminante a permis la victoire du « OUI » massif, notamment les Légitimités traditionnelles et Religieuses, les Partis et Regroupements politiques, les Organisations de la société civile, les Centrales syndicales, les Forces de défense et de sécurité, les Ordres professionnels, le Conseil national des personnes âgées, les Groupements de femmes, de jeunes et des personnes vivant avec un handicap, les Maliens établis à l’extérieur, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont, d’une manière ou d’une autre, contribué à ce succès retentissant. Après ses mots de remerciement , le Colonel Maïga a félicité les acteurs de l’intérieur comme de l’extérieur, qui étaient impliqués dans l’organisation du scrutin référendaire, notamment l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE). De même pour l’ensemble du personnel de certains départements ministériels, notamment ceux de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, de la Défense et des Anciens Combattants, de la Sécurité et de la Protection Civile, des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale et de l’Economie et des Finances.



Pour finir, le coordinateur général du Collectif des acteurs institutionnels pour un « OUI » massif a adressé sa gratitude aux premiers responsables des différentes institutions de notre pays, ainsi qu’à leurs membres pour leur engagement citoyen et leur contribution remarquable ayant permis la victoire du « OUI » massif au référendum constitutionnel. Il a lancé un appel à tous les citoyens ayant eu une opinion contraire en les invitant à célébrer cette victoire du « OUI » massif qui est celle de tous les Maliens, sans aucune exclusion. Occasion pour le Colonel Maïga d’exprimer également sa vive reconnaissance au peuple malien pour son soutien remarquable au processus de refondation du Mali.



Pour sa part, le Ministre chargé de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga a salué le travail combien important abattu sur le terrain depuis les Assises Nationale de la Refondation en passant par la tenue du referendum jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la cour constitutionnelle.



Il a rappelé le cheminement qui a conduit au référendum et au triomphe de celui-ci, tout en mettant l’accent sur les implications pour les citoyens par rapport au futur recherché par l’avènement de la quatrième République qui doit être un nouveau départ pour un Mali rayonnant, maître de ses choix et de ses décisions, souverains dans sa marche quotidienne comme dans son évolution historique, conformément à son passé glorieux.



A noter le Collectif des Acteurs Institutionnels pour un « OUI » Massif a été mise en place dans la mouvance du scrutin référendaire du 18 juin 2023.



M Sanogo