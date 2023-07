Sanction contre certaines autorités militaires : Yèrèwolo débout sur les remparts met en garde les Etats-Unis d’Amérique - abamako.com

Sanction contre certaines autorités militaires : Yèrèwolo débout sur les remparts met en garde les Etats-Unis d'Amérique
Publié le jeudi 27 juillet 2023

Les Etats unis d’Amérique ont adopté des sanctions contre certaines personnalités militaires du Mali, dont le ministre de la Défense, le col. Sadio Camara, le chef d’état-major général des armées, le général Oumar Diarra et le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Alou Boï Diarra. En tant que fervent défenseur de la transition, le mouvement souverainiste Yèrèwolo Débout sur les remparts est encore monté sur le créneau pour mettre en garde contre toute action contre les acteurs de la refondation du Mali, quel que soit son auteur. Une occasion pour ce mouvement de rappeler les circonstances du départ de la France et de la Minusma grâce au soutien et à la détermination de la nouvelle révolution malienne. « Les Etats unis ne sont pas plus grands pour être boostés hors du territoire national du Mali, tout comme la France et la Minusma », a scandé haut et fort, celui qu’on nomme le commandant en chef de Yéréwolo débout sur les remparts, Adama Ben Diarra dit Ben le Cerveau.



« Si les Etats unis persistent dans leurs bêtises… nous allons appeler à camper devant toutes les ambassades des Etats unis au Mali, en Afrique et partout où réside la Diaspora dans le monde grâce à la mobilisation de la jeunesse révolutionnaire panafricaine » a menacé Adama Ben Diarra dit Ben Le Cerveau, « commandant en chef » du mouvement souverainiste Yéréwolo débout sur les remparts, lors d’une conférence de presse animée pour la circonstance, le mardi 25 juillet 2023. Après la France à travers ses forces Barkhane et Takuba, les casques bleus de la mission onusienne au Mali (Minusma), Yèrèwolo Débout sur les Remparts sort à nouveau ses griffes, cette fois-ci, contre la plus grande puissance (les Etats unis d’Amérique). Un nouveau front qui nait suite aux sanctions prises par la maison blanche, le lundi 24 juillet 2023, contre certains responsables militaires de l’armée malienne pour, disent-ils, avoir “facilité le déploiement et l’expansion” des activités « du groupe paramilitaire russe Wagner » au Mali. Un acte que le mouvement Yèrèwolo Débout sur les remparts qualifie de nouvelles manigances contre la démarche élégante et fière du Mali vers la souveraineté pleine et entière. Yèrèwolo estime que le seul péché de ces militaires fut leur patriotisme. C’est pourquoi, au-delà de la motion de soutien à l’ensemble des plus hautes autorités de la transition, Ben le cerveau et ses militants se disent prêts à en découdre toutes les conséquences de cette nouvelle bataille qui se pointe à l’horizon contre les Etats-Unis d’Amérique, « dernière phase de la lutte contre l’impérialisme » au Mali et en Afrique. Le jeune guide de la révolution a appelé la jeunesse et l’ensemble des forces du changement à rester mobiliser. « C’est cette jeunesse qui va libérer l’Afrique » a-t-il rassuré.



Si les Etats unis ne veulent pas voir un nouvel Iran, si les Etats unis d’Amérique ne veulent pas voir un nouveau Cuba, qu’ils laissent en paix le peuple malien souverain et déterminé » menace le porte-parole du mouvement Yéréwolo, Adama Ben Diarra dit Ben Le Cerveau.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS