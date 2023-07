Gestion de la société énergie du mali (EDM-SA) : Le Végal insatisfait des 33 % de taux de mise en œuvre de ses recommandations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Gestion de la société énergie du mali (EDM-SA) : Le Végal insatisfait des 33 % de taux de mise en œuvre de ses recommandations Publié le vendredi 28 juillet 2023 | Aujourd`hui

© aBamako.com par DR

Remise de rapport du Vérificateur général au président de la transition

Bamako, le 29 novembre 2022 le président de la transition a reçu le rapport du Vérificateur général à koulouba Tweet



Dans son rapport de vérification de performance effectuée en 2019, le Vérificateur général, Samba Alhamdou Baby avait fait des recommandations à l’EDM-SA aux fins de corriger les dysfonctionnements constatés en vue d’une meilleure gestion administrative et financière au sein de ladite structure.



A cet effet, une mission de suivi des recommandations du BVG s’est effectuée, dont l’objectif était de s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la vérification initiale et d’apprécier leur niveau de mise en œuvre et la correction des faiblesses constatées. Sur vingt-huit (28) recommandations, neuf (9) ont été entièrement mises en œuvre, soit 33 %, cinq (5) sont partiellement mises en œuvre, soit 19 % et 13 ne sont pas mises en œuvre soit 48 % et une (1) est sans objet.



Recommandations entièrement mises en œuvre



Le conseil d’administration assure son rôle de suivi et de pilotage de la société EDM-SA. L’assemblée générale des actionnaires a autorisé le paiement des indemnités de fonction des administrateurs.



La direction générale de l’EDM-SA a veillé au paiement des indemnités de fonction et autres avantages aux administrateurs, a encadré et rationalisé les créations de postes de direction.





Elle respecte la réglementation en vigueur en matière de gestion des heures supplémentaires, a mis dans le contrat le principe de Take and Pay en remplacement de celui de Take or Pay. Elle a augmenté la fréquence des contrôles de prévention des compteurs prépayés, a migré de l’ancien progiciel vers IWEBS plus performant. Elle a également édité IWEBS assorti des applications appropriées pour le recouvrement.



Recommandations partiellement mises en œuvre



La direction générale de l’EDM-SA a inéquitablement corrigé les augmentations de salaire. Les directeurs généraux n’étaient plus à l’EDM-SA et certains responsables ne sont pas rationnellement utilisés, elle veille à la préservation de l’intérêt général inhérent au service public d’électricité dans le nouveau modèle type de contrats d’achat d’énergie. Elle a également révisé des clauses sur les commissions dans des contrats de partenariat.



Recommandations non mises en œuvre :



Le conseil d’administration n’est pas autonome dans le choix et la nomination des directeurs généraux de la société EDM-SA. Le ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau ne dispose ni de critères pour le choix des administrateurs ni des documents d’évaluation et d’actualisation pour mettre en œuvre le PDIO. Il ne veille pas à la couverture du déficit tarifaire par les subventions de l’Etat et n’a pas mis en place d’autres mécanismes pour financer le déficit tarifaire. Le ministère de l’Economie et des Finances n’a pas déterminé le besoin réel de financement ni mis en place un cadre de gestion et de reddition des comptes. Il n’a mis en place aucun mécanisme de financement alternatif allant dans le sens de la réduction progressive de la subvention. La direction générale de l’EDM-SA n’a procédé à aucune répartition efficiente de son personnel. Elle n’a ni amélioré le mix énergétique ni réduit le degré de dépendance aux fournisseurs privés d’électricité. Elle continue à supporter les charges connexes en plus des frais de location des centrales. La société EDM-SA continue toujours à enregistrer les pertes d’électricité au cours du transport entre la production et la distribution. La direction générale de l’EDM-SA ne respecte pas le délai de branchement de 15 jours, elle n’a pas évité la rupture de stock de compteurs.



Recommandation sans objet



La procédure opérationnelle d’abonnement des clients de l’EDM-SA ne contient pas la mention “certifier un titre de propriété”.



Source BVG