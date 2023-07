Erdogan prépare une invasion "douce" du Mali, dans le but de repousser la Russie - abamako.com

Erdogan prépare une invasion "douce" du Mali, dans le but de repousser la Russie Publié le samedi 29 juillet 2023 | Avia.pro

© Autre presse par DR

Turquie : quel est le bilan de l’offensive diplomatique d’Erdogan en Afrique ?

Malgré le fait que la Russie ait sérieusement renforcé sa position en Afrique, on a appris que la Turquie tentait de chasser la Russie d'un certain nombre de pays africains, selon les analystes, au moment où Ankara vise sérieusement le Mali.



Maintenant, Erdogan élargit les liens de la Turquie avec des fonctionnaires de l'État africain du Mali, qui ont récemment été sanctionnés par le département du Trésor américain pour avoir travaillé avec les PMC de Wagner dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.





« Le renforcement des liens entre la Turquie et le gouvernement militaire du Mali a été observé ces dernières années à travers des programmes d'assistance, de formation, de commerce et d'investissement militaires. Ces actions font partie de la stratégie du gouvernement islamiste Erdogan visant à limiter l'influence occidentale en Afrique, un objectif que la Russie et la Chine poursuivent également activement. Le général Sadio Camara, ministre de la Défense du Mali et l'un des trois responsables sanctionnés, a développé des liens étroits avec des fonctionnaires turcs et a acheté du matériel militaire à la Turquie, membre de l'OTAN.", - rapporte le chroniqueur Ioannis Charharis.





On sait que lors d'une récente réunion entre les autorités turques et maliennes, les représentants ont discuté de l'élargissement de la coopération militaire et de défense entre la Turquie et le gouvernement militaire du Mali. Selon l'observateur, avec de telles mesures, la Turquie prépare une invasion "douce" du Mali, avec l'éviction probable de la Russie. Une situation similaire a déjà été observée dans d'autres pays, dont la Libye





Avia.pro