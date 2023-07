Sommet Russie-Afrique : Benabderrahmane s’entretient à Saint-Pétersbourg avec le chef de l’Etat malien - abamako.com

Sommet Russie-Afrique : Benabderrahmane s'entretient à Saint-Pétersbourg avec le chef de l'Etat malien Publié le samedi 29 juillet 2023 | APS

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane s’est entretenu, vendredi soir à Saint-Pétersbourg, avec le chef de l’Etat malien et président de la transition, M. Assimi Goïta.



Lors de cette rencontre, tenue en marge de la participation du Premier ministre qui représente le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au 2e Sommet Russie-Afrique, M. Benabderrahmane a transmis au chef de l’Etat malien les salutations fraternelles du Président Tebboune, ainsi que sa détermination à poursuivre les efforts en vue de renforcer les relations bilatérales, de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité, en plus d’appuyer le développement dans la région.



Ces entretiens ont été l’occasion d’évoquer l’état et les perspectives des relations bilatérales dans différents domaines, mais aussi d’échanger les vues sur la situation régionale et les voies de l’action commune entre les deux pays afin de faire face aux multiples défis dans la région.



Au terme de la rencontre, le Président Goïta a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.



APS