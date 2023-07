Russie: A Saint-Pétersbourg, Assimi Goita tacle la Minusma et Barkhane sans les nommer - abamako.com

News Politique Article Politique Russie: A Saint-Pétersbourg, Assimi Goita tacle la Minusma et Barkhane sans les nommer Publié le samedi 29 juillet 2023 | Senebeb

Au deuxième sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a pris la parole, ce vendredi 28 juillet 2023. Tweet





Tout comme son frère d’armes du Burkina Faso Ibrahim Traoré, le président de la transition malienne Assimi Goïta a participé au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg . Le chef de la junte a, à l'occasion, salué la coopération entre Moscou et Bamako, notamment, sur le plan sécuritaire. « Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a noué avec la Russie, un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Ainsi avec l’appui de la Russie, le Mali recouvre progressivement sa pleine souveraineté sur l’ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d’actions » a déclaré Assimi Goita.



Pour lui, les forces maliennes sont désormais dans une dynamique offensive, reprenant du terrain et réduisant de façon significative les attaques ciblant les camps militaires et les civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes déplacées et des services sociaux de base dans plusieurs localités.



Le schéma consistait à « entretenir la menace sur notre territoire »



Il n'a pas manqué de rappeler que le Mali abritait sur son sol des forces étrangères. Mais celles-ci n’ont pas obtenu de résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme. "Notre choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultat tangible et dont le schéma consistait à entretenir la menace sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance" a accusé le président de la transition malienne.



Inutile de rappeler que le Mali a chassé de son sol les soldats français de l’opération Barkhane. La Mission Multidimensionnelle Intégrée de l’ONU pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) devrait aussi plier bagages dans quelques mois. Bamako a demandé et obtenu son retrait.