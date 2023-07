La Russie ouvrira deux nouvelles ambassades en Afrique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie La Russie ouvrira deux nouvelles ambassades en Afrique Publié le dimanche 30 juillet 2023 | Sputnik News

© Autre presse par DR

La Russie ouvrira deux nouvelles ambassades en Afrique

Tweet

En promouvant sa coopération avec les pays africains, Moscou travaille sur l'ouverture de nouvelles ambassades sur le continent. De nouvelles missions seront ainsi inaugurées en Guinée équatoriale et au Burkina Faso.



La Russie va bientôt ouvrir des ambassades en Guinée équatoriale et au Burkina Faso, a déclaré à la presse Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique en marge du Sommet Russie-Afrique.



Pour l'instant, les fonctions de représentation au Burkina Faso sont exécutées par l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire et celles en Guinée équatoriale par l'ambassade au Cameroun.

Moscou envisage également de rouvrir un consulat général à Benghazi, en Libye, le précédent ayant été fermé en 1992.