Sommet extraordinaire sur la situation socio-politique au Niger : les 10 sanctions de l’UEMOA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sommet extraordinaire sur la situation socio-politique au Niger : les 10 sanctions de l’UEMOA Publié le dimanche 30 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Lutte contre le terrorisme : l`armée malienne reçoit plusieurs véhicules Blindés tactiques de combat et des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés

Dans le cadre de l’opérationnalisation des 19 Groupements Tactiques Interarmes (GTIA), le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis un important lot d`équipements et matériels militaires au Forces Armées Maliennes ce jeudi 27 avril 2023 à Kati. Tweet

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a décidé d’agir avec fermeté pour libérer le président Mohamed Bazoum et sauvegarder la démocratie au Niger. En effet, ce dimanche 30 juillet 2023, en réponse à l’échec des différentes médiations engagées, l’UEMOA a convoqué un sommet extraordinaire à Abuja et annoncé une série de sanctions.









Au titre des mesures annoncées, le fermeture des frontières terrestres et aériennes des États membres avec le Niger, l’interdiction de survol de l’espace aérien du Niger par tout aéronef voyageant à destination ou en provenance des pays de l’UEMOA, suspension commerciale et financière, le gel des avoirs financiers et monétaires du gouvernement nigérien auprès de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et des banques commerciales des pays de l’UEMOA.







En outre, le gel des avoirs des entreprises publiques, la suspension des opérations bancaires, la suspension de toutes les aides et transactions financières au Niger par les institutions de financement de l’UEMOA, notamment la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), interdiction de voyager dans l’espace UEMOA pour les auteurs du coup d’Etat et leurs affiliés et confiscation des avoirs des personnes impliquées.





Par ailleurs, l’UEMOA a réitéré que le Président Mohamed Bazoum est le seul et légitime dirigeant du Niger.



“le seul et unique chef d’Etat du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l’UEMOA.” a déclaré le porte-parole.





Les dirigeants de l’institution régionale ont également exprimé leur soutien indéfectible au peuple nigérien et se sont engagés à œuvrer sans relâche pour le rétablissement de l’ordre institutionnel dans le pays.







L.L