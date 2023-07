Coup d’Etat au Niger : la CEDEAO exige la réinstallation de Bazoum - abamako.com

News Politique Article Politique Coup d’Etat au Niger : la CEDEAO exige la réinstallation de Bazoum Publié le dimanche 30 juillet 2023 | aBamako.com

Le sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur le Niger s’est tenu à Abuja ce 30 juillet 2023. L’organisation sous-régionale donne une semaine aux militaires qui ont pris le pouvoir pour réinstaller Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Plusieurs autres sanctions avec effet immédiat ont été prises à l’encontre de la junte.



Que va décider la CEDEAO ? C’est la question que se posaient les observateurs de l’actualité au Niger. Cette interrogation a désormais des réponses depuis cet après-midi. Plusieurs sanctions avec effet immédiat ont été prises à l’encontre des putschistes. La CEDEAO a donné une semaine aux militaires qui ont pris le pouvoir « pour libérer et réinstaller le président démocratiquement élu » Mohamed Bazoum. Passé ce délai, elle n’écarte pas l’éventualité de faire usage de la force. Les chefs d’état-majors devront se réunir en urgence.



Selon l’organisation sous régionale, Mohamed Bazoum est le président légitime, élu et reconnu par la loi. Seuls les actes de ce dernier et ses représentants sont reconnus. Condamnant fortement le coup de force, la CEDEAO estime que Mohamed Bazoum et sa famille sont des otages des militaires.



L’institution a imposé des interdictions de voyager aux officiers militaires impliqués dans le coup d’État et le gel de leurs avoirs. En outre, elle ferme ses frontières. Plus de vols en direction du Niger et plus de transactions commerciales avec le pays. Les transactions énergétiques sont aussi suspendues. Le pays est aussi suspendu de la banque de développement Ouest-africaine.



Halima K.