Coup d'Etat au Niger : à la suite de l'Uemoa, voici les 13 mesures prises par la CEDEAO contre les militaires putschistes Publié le dimanche 30 juillet 2023

C’est un total de 13 mesures répressives que la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a arrêté ce dimanche 30 juillet 2023 contre les militaires putschistes au Niger au cours du sommet spécial sur la crise dans ce pays membre organisée à Abuja. Déterminés depuis la 63ème Session de la Conférence des Chefs d’Etat tenue le 9 juillet dernier à Bissau, à ne plus laisser prospérer les coups de forces contre les régimes démocratiques dans la sous-région, la CEDEAO, sous la direction du. Nouveau président nigérian, Bola Tinubu, a décidé, cette fois-ci, de passer à l’offensive. Ainsi, c’est une batterie de décisions draconiennes que l’organisation sous-régionale a prises pour contraindre les militaires qui tentent de s’accaparer du pouvoir au Niger à renoncer à leur projet.



Réaffirmant que Mohamed Bazoum demeure le président élu de l’Etat nigérien, la CEDEAO exige sa libération immédiate par les putschistes qui le détiennent ainsi que son rétablissement dans ses fonctions dans un délai d’une semaine, auquel cas il n’est pas exclu un recours à la force pour parvenir à ce résultat.



Au-delà, ce sont plusieurs autres sanctions qui ont été décidé pour dissuader les militaires, ainsi que leurs soutiens civils à poursuivre leur projet de déstabilisation du pouvoir démocratiquement élu de Mohamed Bazoum depuis 2021.



Ci-dessous, extrait du communiqué du sommet spécial d’Abuja, les 13 décisions arrêtées par les chefs d’Etat à cet effet :







1) BAZOUM est le président légitime et élu reconnu par la CEDEAO.



Seuls les actes de BAZOUM et ses représentants sont reconnus par la CEDEAO



2) La CEDEDAO condamne le coup d'Etat dans les termes les plus forts



3) la CEDEAO exige la Libération et la restauration du chef d'Etat du Niger



4) Pour la CEDEAO, Mohamed BAZOUM est un otage ainsi que sa famille.



6) Ultimatum d'une semaine pour que l'ordre constitution soit rétabli.



Usage de la force possible si pas de résultat dans une semaine.



Les Chef d'etat majors de la CEDAO vont se réunir en urgence.



7) Condamnation des soutiens du régime militaire...



8) Envoi d'un émissaire de la CEDEAO au Niger.



9) Effets immédiats:



- fermeture des frontières,



- plus de vols en direction du Niger,



- plus de transactions commerciales avec le Niger.



10) plus de transaction énergétiques



11) gels des avoirs bancaires



12) suspension du NIGER de la banque de developpement ouest



13) interdiction de voyages dans la CEDEAO des militaires et de toute personnes supportant ce coup d'Etat.







