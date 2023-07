Budget révisé : Une hausse de 4,75% des recettes pour 2023 - abamako.com

Budget révisé : Une hausse de 4,75% des recettes pour 2023 Publié le lundi 31 juillet 2023

Le gouvernement a adopté une loi de Finances rectificative présentant une hausse de 4,75% des recettes pour l’exercice budgétaire 2023. C’est ce qui ressort du communiqué du ministère de l’Economie et des Finances publié, le mercredi 26 juillet dernier.



Selon le communiqué, les recettes budgétaires rectifiées se chiffrent désormais à 2 304,475 milliards FCFA (3,8 milliards $), contre 2 199,908 milliards F CFA (3,6 milliards $) dans le budget initial, soit une augmentation de 104,568 milliards F CFA.



Les prévisions rectifiées des dépenses, quant à elles, s’élèvent à 2 994,470 milliards F CFA, contre 2 895,908 milliards F CFA prévus dans la loi de Finances initiale, soit une hausse de 3,4%, précise la même source.



Au vu de ces modifications, le solde budgétaire s’établit en un déficit de 0,8%, passant de 695,955 milliards F CFA initialement projeté à 689 milliards FCFA, indique le communiqué.



Selon les autorités maliennes, cette rectification du budget tient notamment compte du ralentissement de l’activité économique et de la hausse des prix, dus aux perturbations intervenues dans le fonctionnement de l’économie tant au plan international que national. Il faut également noter « de nouvelles annonces d’appui budgétaire et de l’encaissement de recettes exceptionnelles, des dépenses supplémentaires en matière de charges salariales, de sécurisation du territoire national et de soutien à l’économie », souligne la note d’information.



Pour rappel, bien que ce pays ouest-africain connaît une crise sécuritaire alimentée par les groupes armés terroristes dans le nord, l’économie malienne affiche une résilience face aux chocs endogènes et exogènes. La croissance réelle du PIB a enregistré une progression de 3,1% en 2021, contre une contraction à 1,2% en 2020, selon les données du Fonds monétaire international (FMI).