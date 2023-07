Le budget 2023 au Mali : Enregistre une hausse de 104 milliards FCFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le budget 2023 au Mali : Enregistre une hausse de 104 milliards FCFA Publié le lundi 31 juillet 2023 | L'alternance

Tweet





Le gouvernement malien a adopté en conseil des ministres, le mercredi 26 juillet 2023, une révision à la hausse des recettes budgétaires de104 milliards FCFA (environ 159,3 millions d’euros) pour cette année 2023. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Economie et des Finances. Ainsi, le gouvernement prévoit de mobiliser 2 304,475 milliards FCFA contre 2 199,908 milliards FCFA initialement prévu.



Concernant les dépenses, le gouvernement prévoit aussi une augmentation de 98,568 milliards FCFA. Elles passent de 2 994,470 milliards FCFA dans la loi de finances rectificative contre 2 895,903 milliards FCFA dans la loi de Finances initiale.



‘‘La loi de Finances rectifiée dégage un déficit prévisionnel de 689 milliards 995 millions de francs CFA contre 695 milliards 995 millions de francs CFA dans la loi de Finances initiale, soit une diminution de 6 milliards de francs CFA”, indique la note d’information.



La loi de finances initiale pour l’exercice 2023, adoptée par le Conseil National de Transition (CNT) le 1er décembre 2022, enregistrait déjà une hausse de 217,467 milliards FCFA, correspondant à une augmentation de 10,97%.



Notons que ce budget constitue le principal instrument d’opérationnalisation des politiques publiques et reflète les priorités du Gouvernement en matière de recettes et de dépenses.



M.Yattara