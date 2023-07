L’affaire du TF 1637 de Samaya : La justice ordonne la démolition des constructions illégales ! - abamako.com

La décision rendue le 24 juillet 2023 par le tribunal de grande instance de Kati ordonnant l’expulsion des occupants et la démolition des concessions illégales sur le titre foncier 1637 de Samaya, marque en principe la fin de la saga judiciaire de plus de 20 ans opposant la Section syndicale des cheminots du Mali à l’Amicale Dignité et Continuité -Amidico.



Avec cette dernière raclée infligée par la justice à l’Amicale Dignité et Continuité (Amidico) qui avait indûment occupé leur propriété foncière par des concessions érigées au forceps, les cheminots devraient pousser un ouf de soulagement.



En effet, lors de son audience ordinaire du 24 juillet 2023, le tribunal de grande instance de Kati, où a débuté la kyrielle de procédures, a ordonné l’expulsion l’Amidico et la démolition des infrastructures indûment érigées par ses soins.



Au cours de cette lutte acharnée, les cheminots ont su rester solidaires, mobilisés et, surtout, confiants en la justice malienne. Cette victoire est un message fort pour le respect des droits fonciers et de la justice équitable pour tous. Mais à présent que la décision est actée, il reste à l’exécuter.



