Malgré les sanctions et les chocs climatiques : L'économie malienne a montré des signes de résilience, selon la Banque mondiale Publié le lundi 31 juillet 2023 | Le challenger

Dans un communiqué en date du 26 juillet 2023, la Banque mondiale souligne que l’économie malienne a montré des signes de résilience malgré les sanctions de la Cedeao et les chocs climatiques. Selon le texte, l’inflation annuelle moyenne a augmenté pour atteindre 9,7 % en 2022, principalement en raison de l’augmentation des coûts des denrées alimentaires



L’économie malienne a montré des signes de résilience malgré les sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), l’inflation alimentaire élevée et les infestations parasitaires qui ont affecté la production de coton. Selon la Note sur la situation économique du Mali en 2023 de la Banque mondiale intitulée «Renforcement de la résilience financière des éleveurs face à la sécheresse», la croissance du PIB est estimée à 1,8 %, soutenue par la reprise de l’agriculture vivrière et la résilience de l’or et des télécommunications. L’inflation annuelle moyenne a augmenté pour atteindre 9,7 % en 2022, principalement en raison de l’augmentation des coûts des denrées alimentaires.



Calendrier électoral, resserrement des conditions financières



En termes de projections, le rapport souligne que les perspectives pour 2023 sont soumises à des risques liés au calendrier électoral et au resserrement des conditions financières.



L’augmentation du coût du financement sur le marché régional apparaît au cours des 12 derniers mois comme un risque important étant donné les besoins élevés de financement intérieur brut du Mali.



Le resserrement de la politique monétaire s’est traduit par une hausse des rendements des bons du Trésor à 6-12 mois et des obligations du Trésor à 5 ans pour les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).



Les risques de liquidité et de refinancement et les difficultés des finances publiques qui en découlent pourraient peser sur l’économie au sens large et sur la société, en réduisant les dépenses sociales et les investissements et en accentuant potentiellement l’accumulation des arriérés.