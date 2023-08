Politique: La cachette de Boubou Cissé en feu - abamako.com

Politique: La cachette de Boubou Cissé en feu

L'ancien Premier ministre d'IBK, Dr. Boubou Cissé, est en cavale au Niger depuis plusieurs années alors qu'il fait robjet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice de son pays.



Mais le Niger est dans la tourmente politique avec la révolution de palais qui a conduit à l'éviction de Mohamed Bazoum du pouvoir. Un groupe d'officiers a pris le pouvoir en lieu et place d'un chef d'Etat foncièrement hostile aux autorités maliennes actuelles.



Les nouveaux maîtres de Niamey, la capitale nigérienne, pourraient donner suite au mandat émis par la justice malienne en faisant arrêter Dr. Boubou Cissé.



Les officiers qui ont pris le pou voir au Niger ont clairement expliqué leur envie de collaborer avec les autorités malennes sur le plan sécuritaire. C'est dire donc que Boubou Casé n'est plus protégé au Niger où il avait trouvé refuge auprès de Mohamed Bazoum. Tout le monde savait à quel point ce demier haïssait les autorités transitoires du Mail et avec quel enthousiasme il défendait les autorités françaises qui se battaient contre Bamako, Boubou Cissé pouvait compter sur le Niger qui était devenu une base arrière des pays de l'OTAN, notamment avec la présence des forces internatioénales venues d'Europe et dès États-Unis.



Ce qui est sûr, Boubou Cissé, s'il était à Niamey au moment du coup d'Etat, il n'a pas eu le temps et les moyens de sortir du pays. En effet,les nouvelles autorités nigériennes ont fermé toutes les frontières du pays. Les aéroports ainsi que les voies terrestres sont sous le le contrôle des nouvelles autorités.





L'ancien Premier ministre d'IBK devrait se trouver bloqué dans le pays du Ténéré en attendant que la situation ne soit calme. Les soutiens dont ils pourraient bénéficier sont tous en train de se chercher en moment où une chasse est organisée contre les dignitaires du régime de Bazoum.



Ce qui complique le cas de Boubou Cissé est que la Communauté écoanomique des Etats d'Afrique de FOuest(CEDEAO) . Cette ingérence française a déjà poussé dans la rue des milliers de Nigériens qui souhaitent que les militaires restent aux affaires. On s'attend à ce que les chancelleries des pays actifs dans cette affaire soient prises d'assaut par la foule.



La détermination de la population nigérienne ne laisse aucune chance à l'intervention des forces de la CEDEAO et de la France. Les tentatives d'éviction des nouvelles autorités sont vouées à l'échec puisque les militaires nigériens ne sont plus seuls contre Bazoum est quasiment impossible de nnes mettre le pouvoir à Bazoum pa s du force étant donné que ce dernier lest entre les mains des militaire le l'ayant renversé





Dougoufana Keita