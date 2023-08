Le président Goïta à la fin du Sommet Russie-Afrique : «Nous partageons des valeurs avec la Russie» - abamako.com

News Politique Article Politique Le président Goïta à la fin du Sommet Russie-Afrique : «Nous partageons des valeurs avec la Russie» Publié le mardi 1 aout 2023 | L’Essor

Deuxième sommet Russie-Afrique : le Mali réaffirme son attachement à un monde multilatéral

Au deuxième sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a pris la parole, ce vendredi 28 juillet 2023. Tweet





Le président de la Transition est retourné satisfait de sa visite de quelques jours à Saint-Pétersbourg dans le cadre du 2è Sommet Russie-Afrique. Au cours de son séjour, le colonel Assimi Goïta a eu un entretien fructueux avec son homologue russe, Vladimir Poutine



À la fin des travaux du 2è sommet Russie-Afrique, le chef de l’État a accordé une interview à la presse dans laquelle il a exprimé toute sa satisfaction d’avoir participé à ce grand rendez-vous. Il s’est particulièrement réjouissant de son audience avec son homologue russe, Vladimir Poutine, maîtresse d’une rencontre bilatérale.



« Nous avons évoqué des questions similaires dans les différents domaines. Les engagements évoqués entre les deux parties ont été validés par le plus haut niveau de discussions. Après cette rencontre bilatérale, j’ai eu un tête-à-tête avec le président russe au cours où nous avons passé en revue nos domaines de coopération. Je suis vraiment satisfait de cette visite.



J’ai été surtout impressionné par le respect mutuel du président Poutine, par sa grande disponibilité et sa grande capacité d’écoute. Il m’a assuré que le Mali est un partenaire clé pour la Russie. Cela veut tout dire», s’est félicité le colonel Assimi Goïta, Le président de la Transition a ensuite remercié son homologue russe Vladimir Poutine pour l’invitation qui lui a été adressée pour participer à ce deuxième Sommet Russie-Afrique qui s’est tenu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. « La Russie a été un partenaire stratégique du Mali depuis l’accession de notre pays à l’indépendance en 1960.



Nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie que sont, entre autres, la non ingérence dans les affaires intérieures des états et le respect de la souveraineté des États et surtout la prise en compte des intérêts de nos populations. Je suis en contacts téléphoniques permanents avec le président russe. C’est à la suite d’un de nos appels téléphoniques qu’il m’a fait l’honneur de m’inviter à ce sommet», a rappelé le chef de l’État. «Il était de mon devoir d’honorer mon engagement par la présence d’une forte délégation malienne composée des ministres, des membres du Conseil national de transition (CNT) et des opérateurs économiques», a précisé le président Goïta.



L’enjeu de ce sommet, a fait remarquer le président de la Transition, était de construire et de réaliser un partenariat stratégique gagnant-gagnant dans les domaines économique, agricole, commercial, de l’enseignement et de la recherche scientifique, politique et surtout aussi sécuritaire. Quand notre pays a été confronté aux sanctions inhumaines et illégitimes contre les populations par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), les autorités de la Transition ont dépêché plusieurs missions en Russie.



Ces différentes missions ont travaillé sur plusieurs dossiers notamment l’approvisionnement du pays en engrais dans le domaine agricole et dans le cadre du transport notamment la relance du trafic ferroviaire. Le Mali est en train de travailler dans le cadre de la création d’une compagnie aérienne avec la Russie et dans le domaine sécuritaire, notre pays a développé la livraison de plusieurs aéronefs et cela va se poursuivre, a révélé le président Goïta. Diversifier et intensifier cette coopération avec la Russie participe aux enjeux de ce sommet pour notre pays.



LES JALONS DE LA COOPÉRATION – Lors du premier sommet, la Russie avait convenu de diversifier l’aide humanitaire et de développer le commerce en fonction de son partenariat avec les différents alliés. « Force est de connaître que des difficultés sont apparues dans l’exécution de ces missions. Notamment à cause de la pandémie du coronavirus qui a perturbé les transactions commerciales internationales, ce qui a fait que beaucoup de pays n’ont pas pu bénéficier de cet appui, a souligné le chef de l’État.



Avant d’ajouter que la cherté de la vie s’est invitée dans cette initiative pour impacter négativement tous les secteurs principalement les prix des hydrocarbures, des engrais, etc. « Le conflit en Ukraine a aussi impacté tous les secteurs vitaux. La Russie est revenue avec ses partenaires pour identifier les nouvelles routes de ravitaillement des bénéficiaires. Les sanctions imposées par les Occidentaux contre la Russie ont également perturbé le ravitaillement en aliments alimentaires des pays. Le cas du Mali se situe dans ce cadre», a fait remarquer le président Goïta.



« Le monde a beaucoup évolué. Il s’agit pour les pays d’identifier leurs intérêts et d’identifier leurs partenaires avec lesquels ils peuvent s’engager dans le cadre du respect mutuel et du respect de la souveraineté des États. Aujourd’hui, la Russie demeure ce partenaire fiable, sincère et engagé à répondre aux aspirations des populations maliennes», a souligné le président de la Transition. Il a ajouté que c’est la raison pour laquelle, le Mali a développé un certain nombre de partenariats, notamment dans le domaine de la sécurité.



À l’issue de la rencontre avec les autorités russes, il est question de renforcer l’arsenal sécuritaire et militaire du Mali. Sans sécurité il n’y a pas de développement et vice-versa. C’est pourquoi le Mali a décidé de renforcer davantage le secteur économique dans cette dernière phase de la Transition. C’est pour cela que les négociations sont en cours avec la partie russe pour les secteurs agricole, commercial, transport surtout ferroviaire. Une accélération de ces actions est attendue pour la concrétisation de nos engagements, donc des résultats de cette coopération.



« Nous avons déjà posé les jalons. Il s’agira pour chaque département ministériel concerné de suivre l’évolution des dossiers et d’aplanir les difficultés rencontrées. Il appartient à ces différents ministères de veiller à atteindre les objectifs recherchés», a conclu le colonel Goïta à l’issue de son séjour en Russie riche en engagements. Le chef de l’État et sa délégation sont attendus ce mardi à Bamako. Un accueil chaleureux lui sera réservé à l’Aéroport international Modibo Kéita Sénou.



Envoyé spécial



Moriba COULIBALY