Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg : Poutine promet encore des livraisons de céréales gratuites au Mali

Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg : Poutine promet encore des livraisons de céréales gratuites au Mali Publié le lundi 31 juillet 2023 | arc en ciel

Le sommet Russie-Afrique a été l’occasion pour le Président Russe d’annoncer la livraison de 25 000 à 50000 tonnes de céréales gratuites à six pays africains dont le Mali.



La deuxième édition du sommet Russie-Afrique s’est tenue du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie, sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ».



L’événement a réunit plusieurs délégations qui ont représenté de nombreux pays du continent, parmi eux une dizaine de chef d’Etat mais aussi des associations régionales et sous-régionales.



Le chef de l’Etat du Mali, colonel Assimi Goita et certains ministres ont pris part au sommet. C’est la première visite du président de la transition du Mali à l’extérieur depuis le second coup d’Etat.



A l’ouverture du Sommet, le président Russe, Vladmir Poutine, selon des médias russe, a promis des livraisons de céréales gratuites à six pays africains « dans les mois qui viennent ».



« Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d’assurer des livraisons gratuites de 25 à 50.000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Erythrée », a-t-il assuré dans son discours d’ouverture retransmis à la télévision russe, sur fond d’inquiétudes de pays africains.



Si ce don venait à se concrétiser, la Russie serait à son deuxième geste pour le Mali. En visite en Russie, Assimi a salué la livraison d’un premier lot de 50 000 tonnes de blé au Mali.



Mohamed Keita