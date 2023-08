Visite du Président de la transition à Kayes : Assimi a préféré éviter le sujet qui fâche - abamako.com

Visite du Président de la transition à Kayes : Assimi a préféré éviter le sujet qui fâche
Publié le mardi 1 aout 2023

Evoquer publiquement les solutions envisagées aux coupures d’électricité, est devenu un « tabou » au Mali. L’ancien ministre de l’Energie, Lamine Seydou Traoré en a payé les frais. Le chef de l’Etat, a pris le soin d’éviter d’aborder le sujet lors de son séjour kayesien.



Construction de la route Kayes-Sandaré, pose de la première pierre d’un lycée à Kayes-N’di, dotation de l’hôpital de Kayes d’appareils de dialyse, promesses de construction d’un stade à Tombouctou et rénovation d’autres stades… Voilà les promesses et actes posés par le président de la transition, colonel Assimi Goita lors de son séjour à Kayes le 23 juillet 2023.



A Kayes, l’on a vu un Assimi prononcé un discours allant dans le sens de l’amorce du développement, un discours où le citoyen lambda peut se retrouver tant le Mali a besoin d’actions de développement.



Dans la capitale des rails, la sortie d’Assimi pouvait avoir plus de punch, s’il avait touché du doigt l’épineuse question de l’électricité. Parce que c’est de cela que le Mali et les maliens ont plus besoin. Assimi devrait au moins dire au moins ce qu’il compte entreprendre pour nous sortir de l’obscurité. Malin qu’il soit, le chef de l’Etat a préféré éviter le sujet parce que trop sensible. Peut être il n’a pas eu la garantie auprès des services techniques ou du département des Finances que le Mali a les moyens à court terme pour mettre fin aux délestages. Nous disons que s’il y a priorité, c’est résoudre ce problème d’électricité qui paralyse les activités économiques.



On se rappelle que c’est lui-même qui a mis la main à la poche et débloqué 6 milliards de FCFA pour l’achat du carburant pour l’alimentation des centrales.



Les tentatives du gouvernement pour solutionner le problème sont restées vaines. Chose qui a même conduit à la démission du ministre de l’Energie, Lamine Traoré.



Il faut dire que le Mali n’a jamais connu autant de coupures de courant depuis l’indépendance que maintenant.



L’idée de création d’une centrale nucléaire civile serait la bienvenue Monsieur le Président.



Djibril Diallo