Sékou Allaye Bolly s'adressant aux peulhs qui ont rejoint le terrorisme « Vous dites combattre la France et les USA alors que ceux-ci ne se trouvent pas à Macina, c'est votre pays que vous détruisez »

Sékou Allaye Bolly s'adressant aux peulhs qui ont rejoint le terrorisme « Vous dites combattre la France et les USA alors que ceux-ci ne se trouvent pas à Macina, c'est votre pays que vous détruisez » Publié le mardi 1 aout 2023 | Nouvel Horizon

M. Sékou Allaye Bolly, chargé de mission au Ministère de la Réconciliation Nationale a lancé depuis la base de sa milice peul à Sévaré un message à l’endroit des terroristes de la communauté peuhl. Il a demandé à ces jeunes de quitter les maquis avec leurs armes pour signer la paix et pour développer le Mali. Il estime que ces jeunes ont été induits en erreur pour se rallier aux terroristes et ils ne font que détruire des villages et tuer des innocents.

Par MAHAMANE TOURÉ - NOUVEL HORIZON