Publié le mardi 1 aout 2023

"Beaucoup espéraient voir le Mali tomber", mais "la Russie est venue au secours", dit Assimi Goïta

Deuxième sommet Russie-Afrique : le Mali réaffirme son attachement à un monde multilatéral

Au deuxième sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a pris la parole, ce vendredi 28 juillet 2023. Tweet

La Russie aide le Mali non seulement sur le plan militaire, mais également économique, a déclaré le Président malien de la transition Assimi Goïta lors d’une rencontre avec la communauté malienne à Saint-Pétersbourg. La Russie forme l’armée malienne, livre des équipements aéronautiques et envisage d’envoyer gratuitement des céréales.

En marge du sommet Russie-Afrique, Assimi Goïta a rencontré la communauté malienne en Russie en évoquant "la bonne qualité" de la relation entre les deux pays.

"C’est au moment où beaucoup espéraient voir le Mali tomber que la Russie est venue au secours, non seulement sur le plan militaire, mais aussi pour les intérêts communs des deux pays, notamment le développement économique", a-t-il déclaré le 29 juillet à Saint-Pétersbourg lors de cette rencontre, selon une publication de la présidence malienne sur Facebook*.



Cette visite en Russie a été le premier déplacement du colonel Assimi Goïta, selon la présidence malienne. Il est arrivé au pouvoir en 2020 d’abord en tant que vice-Président de la transition, en renversant le Président Ibrahim Boubacar Keïta. En mai 2021, suite à un deuxième coup d’État, le colonel Assimi Goïta a été proclamé chef de la transition.

Les Maliens de Russie



La communauté malienne en Russie compte une centaine de personnes et est composée majoritairement d’étudiants et de stagiaires militaires en formation, selon l’ambassadeur malien en Russie Sékou Kamissoko.



Dans un futur proche, avec l’augmentation de la taille des bourses octroyées au Mali par Moscou, le diplomate prévoit une hausse du nombre d’étudiants maliens en Russie.

Apport russe'



Lors du récent sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a promis d’envoyer gratuitement à ce pays africain des céréales. Il s’agit d’un volume allant de 25.000 à 50.000 tonnes. À part le Mali, d’autres États sont concernés, à savoir le Burkina Faso, le Zimbabwe, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée.



Selon le député du Parlement malien Mamadou Tounkara, Bamako attend également un lot humanitaire d’engrais russes.



Sur le plan militaire, la Russie aide à améliorer les capacités de l’armée malienne. En février, en visite à Bamako, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie continuera d’aider le Mali à améliorer les capacités combatives de son armée, à former les militaires et les policiers. Début 2023, la Russie a livré au Mali un lot d’équipements aéronautiques.