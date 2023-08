Sanctions de la CEDEAO contre le Niger : le CNT exprime son indignation face à cette posture inhumaine et exhorte le Burkina Faso et le Mali à aider le Niger - abamako.com

Dans un communiqué rendu public ce mardi 01er août 2023, le Conseil National de Transition (CNT) réaffirme son soutien inconditionnel et sa solidarité vis-à-vis des décisions prises par les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali et les exhorte à œuvrer aux cotés des nouvelles autorités nigériennes pour aider le peuple nigérien à surmonter ces moments difficiles et l’accompagner dans sa quête de souveraineté et de prospérité. Ci-dessous le Communiqué.





Le Président du Conseil National de Transition et l’ensemble des membres du CNT ont appris les décisions prises par les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et de la République du Mali à travers le Communiqué Conjoint du 31 juillet 2023 relatif aux conclusions des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de UEMOA sur la situation du Niger.



Le Conseil National de Transition félicite les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et de la République du Mali suite aux mesures indiquées dans ledit communiqué, en réponse aux conclusions des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de I’UEMOA tenus le 30 juillet 2023, à Abuja, au Nigéria.



Le Conseil National de Transition regrette lesdites conclusions qui portent préjudice à la souveraineté du Niger et exprime sa profonde indignation face à cette posture inhumaine de la CEDEAO qui ne tient pas compte des graves conséquences qu’elle pourrait causer sur la situation déjà fragile du peuple frère du Niger.



Le Conseil National de Transition encourage les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et de la République du Mali pour leur détermination commune à faire face à l’arbitraire de la CEDEAO dans la gestion de la crise au Niger.



Le Conseil National de Transition tout en réaffirmant son soutien inconditionnel et sa solidarité vis-à-vis des décisions prises par nos deux pays, exhorte les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et de la République du Mali à œuvrer aux cotés des nouvelles autorités nigériennes pour aider le peuple nigérien à surmonter ces moments difficiles et l’accompagner dans sa quête de souveraineté et de prospérité.



Le Conseil National de Transition invite enfin les populations du Burkina Faso et du Mali à la sérénité et à rester toujours mobilisées derrière leurs Autorités de Transition respectives.



Que Dieu bénisse l’Afrique !



Bamako, le 1 Août 2023

Le Secrétaire Général Modibo SIDIBE

Officier de l’Ordre National



