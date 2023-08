Commune II : Démission collective de l’URD - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Commune II : Démission collective de l’URD Publié le mardi 1 aout 2023 | L’Informateur

© aBamako.com par AS

10ème Conférence statutaire Nationale l`URD: le héritiers de feu Soumaila CISSÉ accompagneront la transition

La 10ème Conférence statutaire Nationale de l`Union pour la République et la Démocratie, s`est ouverte le samedi 22 octobre 2021 au palais de la culture de Bamako Tweet

Le feuilleton politique prend une autre tournure. 105 membres de l’Union pour la république et la démocratie (Urd) dont des responsables locaux, ont annoncé leur démission du parti fondé par le regretté chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé.

Cette décision a été motivée par le fait que les démissionnaires se sentent plus rassurés par certaines anciennes têtes du parti, notamment l’ex-président par intérim, Salikou Sanogo qui a fondé l’Espoir pour la Démocratie et la République (Edr) le 20 mai dernier, après avoir perdu la bataille judiciaire.

A la suite de cette vague de démissions, la coordination Edr de la commune II a vu le jour samedi dernier et piloté par Aboubakr siddikh Kane (désigné Coordinateur EDR de la commune II assisté de six adjoints : Modibo Doumbia, Altinè Ndiaye, Moussa Touré, Dr Drissa Koné, Mamadou Issa Coulibaly et Fatoumata Cissé. L’assemblée générale a aussi désigné trois présidents d’honneur, en l’occurence Mme Coulibaly Salimata Cissé, Damien Dacko, Mme Keita Mariam Simpara.

xx

EDM Mopti :

Les groupes électrogènes restent

Une vidéo en date du 27 juillet dernier a tenté de couper court aux folles rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant état du déplacement des quatre nouveaux groupes électrogènes d’une capacité de 5 mégawatt venus renforcer le parc existant dans le cadre de la Biennale artistique et culturelle 2023 organisée à Mopti. La direction régionale de l’Energie du Mali (EDM) a signalé, images à l’appui, qu’ils sont bien présents à la centrale thermique de Sévaré et continuent de fonctionner normalement.

En fait, les populations redoutent de replonger dans les délestages aux conséquences désastreuses sur l’économie locale. De nombreux bars, restaurants et discothèques, des ateliers de menuiserie bois, aluminium ou métallique, les chaînes de froid pour poisson, les ventes de glace et d’eau glacée, bref les pertes économiques dues à ces coupures de courant ont été très importantes. Les particuliers avaient affiché leur colère et dénoncé la chute vertigineuse de leur chiffre d’affaires à travers des manifestations.