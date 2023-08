En visite dans le WASSOULOU Profond: Les populations du cercle de Yanfolila souhaitent la candidature de Modibo Sidibé à élection présidentielle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique En visite dans le WASSOULOU Profond: Les populations du cercle de Yanfolila souhaitent la candidature de Modibo Sidibé à élection présidentielle Publié le mercredi 2 aout 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par FS

Cérémonie d`investiture de Modibo SIDIBE comme candidat à l`élection présidentielle de Juillet 2018

Les FARE et le NPP ont investi, Modibo SIDIBE comme leur candidat à l`élection présidentielle de Juillet 2018, le Dimanche 13 Mai 2018 au Palais de la Culture de Bamako. Tweet



Dans le but de s’enquérir des préoccupations des populations du cercle de Yanfolila et pour être au plus près des populations, l’ancien premier Ministre, Président du parti Fare Anka wuli, Mr Modibo Sidibé, accompagné d'une forte délégation composée de cadres du parti, et de responsables d'Associations, était ce samedi 29 juillet 2023, l’hôte des populations de Sangouandjou dans le cercle de Yanfolila, situé dans le Wassoulou profond. Au cours de cette visite qui fut très appréciée des habitants, la population de Sangouandjou s’est engagée à soutenir sans conditions la candidature de Modibo Sidibé aux futures élections présidentielles de (...)

RETROUVEZ LA SUITE DE VOTRE ARTICLE DANS LE NOUVEL HORIZON DU MERCREDI 02 AOÛT 2023

ALPHA C. SOW - NOUVEL HORIZON